انفجار مواد محترقه در اصفهان جان مرد ۳۰ ساله را گرفت

منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرد ۳۰ سالهای در پی انفجار مواد محترقه دستساز هنگام ساخت و نگهداری ترقه دچار حادثه شد و بر اثر شدت انفجار، جراحات عمیق و سوختگی شدید به وی وارد شد.
وی افزود: شدت آسیبهای وارده به اندامهای این فرد بسیار زیاد بود و با وجود اقدامات درمانی، این شهروند ۳۰ ساله جان خود را از دست داد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به ثبت دومین فوت ناشی از انفجار مواد محترقه در نیمه نخست سال جاری تصریح کرد: بررسی موارد فوت ناشی از این حوادث نشان میدهد که ساخت و نگهداری مواد محترقه دستساز و غیراستاندارد میتواند در مدت کوتاهی به حوادث شدید و جبرانناپذیر منجر شود.
وی با هشدار نسبت به خطرات مواد محترقه دستساز ادامه داد: این مواد به دلیل ترکیبات و شرایط ساخت، میتوانند نسبت به عواملی مانند حرارت، ضربه و اصطکاک حساس باشند و در شرایطی که فرد انتظار آن را ندارد، به صورت ناگهانی منفجر شوند.
فیروزبخت بیان کرد: پیامد چنین انفجارهایی تنها به سوختگی محدود نمیشود و بسته به شدت حادثه، امکان وارد شدن آسیب جدی به اندامها، صدمات جسمی ماندگار و حتی فوت فرد وجود دارد.
وی با تأکید بر ضرورت خودداری از ساخت و نگهداری مواد محترقه غیراستاندارد گفت: بسیاری از حوادث زمانی رخ میدهد که افراد تصور میکنند با رعایت برخی نکات میتوانند مواد محترقه دستساز را کنترل کنند، در حالی که ماهیت این مواد و حساسیت آنها امکان بروز حادثه ناگهانی را افزایش میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: ثبت دو مورد فوت ناشی از انفجار مواد محترقه در شش ماهه نخست امسال، زنگ هشداری درباره پیامدهای استفاده و نگهداری این مواد است و لازم است خطرات آن جدی گرفته شود.
وی تأکید کرد: رعایت نکردن نکات ایمنی در ارتباط با مواد محترقه میتواند به بهای از دست رفتن جان انسانها یا ایجاد آسیبها و نقص عضوهای دائمی تمام شود و پیشگیری از این حوادث باید پیش از وقوع حادثه مورد توجه قرار گیرد.
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