به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول که در دبیرستان مهدیه زنجان برگزار شد، اظهار کرد: دوره متوسطه اول یکی از حساس‌ترین مقاطع تحصیلی است و دانش‌آموزان در این دوره علاوه بر ادامه مسیر آموزشی، وارد مرحله‌ای مهم از زندگی خود برای شناخت توانمندی‌ها، استعدادها و هویت فردی می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به استعدادهای دانش‌آموزان افزود: هر دانش‌آموز توانمندی‌ها و استعدادهای منحصر به فردی دارد و وظیفه معلمان و والدین این است که این ظرفیت‌ها را شناسایی کرده و زمینه شکوفایی آنها را فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه استعداد به تنهایی ضامن موفقیت نیست، ادامه داد: دانش‌آموزان باید در کنار استعداد، پشتکار و تلاش مستمر را نیز سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند، چراکه موفقیت‌های آینده نتیجه تلاش‌هایی است که از امروز آغاز می‌شود.

تاراسی همچنین با اشاره به اهمیت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل نوجوان گفت: آرامش و امنیتی که امروز دانش‌آموزان در محیط مدرسه و کلاس درس از آن برخوردارند، مرهون رشادت‌ها و ایثار شهدا و رزمندگان است و باید این واقعیت در اندیشه و رفتار نسل جدید حفظ و تقویت شود.

وی با تأکید بر نقش خانواده در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان تصریح کرد: ارتباط مستمر و صمیمی والدین با مدرسه و معلمان از عوامل مهم ایجاد آرامش روحی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، به ویژه در دوره متوسطه اول است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین به اهمیت انتخاب دوستان در دوره نوجوانی اشاره کرد و گفت: دوست‌یابی در این دوران از اهمیت زیادی برخوردار است و دانش‌آموزان باید در انتخاب دوستان و همراهان خود دقت داشته باشند.

تاراسی بر ضرورت مهربانی با دیگران و احترام به معلمان نیز تأکید کرد و افزود: انتخاب‌های امروز دانش‌آموزان می‌تواند بر مسیر زندگی آینده آنها اثرگذار باشد، بنابراین باید با دقت و آگاهی تصمیم‌گیری کنند.