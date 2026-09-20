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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

بیش از ۱۹ هزار دانش‌آموز زنجانی وارد مقطع متوسطه اول شدند

بیش از ۱۹ هزار دانش‌آموز زنجانی وارد مقطع متوسطه اول شدند

زنجان- مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: بیش از ۱۹ هزار دانش‌آموز مقطع متوسطه اول در استان زنجان، سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول که در دبیرستان مهدیه زنجان برگزار شد، اظهار کرد: دوره متوسطه اول یکی از حساس‌ترین مقاطع تحصیلی است و دانش‌آموزان در این دوره علاوه بر ادامه مسیر آموزشی، وارد مرحله‌ای مهم از زندگی خود برای شناخت توانمندی‌ها، استعدادها و هویت فردی می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به استعدادهای دانش‌آموزان افزود: هر دانش‌آموز توانمندی‌ها و استعدادهای منحصر به فردی دارد و وظیفه معلمان و والدین این است که این ظرفیت‌ها را شناسایی کرده و زمینه شکوفایی آنها را فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه استعداد به تنهایی ضامن موفقیت نیست، ادامه داد: دانش‌آموزان باید در کنار استعداد، پشتکار و تلاش مستمر را نیز سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند، چراکه موفقیت‌های آینده نتیجه تلاش‌هایی است که از امروز آغاز می‌شود.

تاراسی همچنین با اشاره به اهمیت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل نوجوان گفت: آرامش و امنیتی که امروز دانش‌آموزان در محیط مدرسه و کلاس درس از آن برخوردارند، مرهون رشادت‌ها و ایثار شهدا و رزمندگان است و باید این واقعیت در اندیشه و رفتار نسل جدید حفظ و تقویت شود.

وی با تأکید بر نقش خانواده در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان تصریح کرد: ارتباط مستمر و صمیمی والدین با مدرسه و معلمان از عوامل مهم ایجاد آرامش روحی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، به ویژه در دوره متوسطه اول است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین به اهمیت انتخاب دوستان در دوره نوجوانی اشاره کرد و گفت: دوست‌یابی در این دوران از اهمیت زیادی برخوردار است و دانش‌آموزان باید در انتخاب دوستان و همراهان خود دقت داشته باشند.

تاراسی بر ضرورت مهربانی با دیگران و احترام به معلمان نیز تأکید کرد و افزود: انتخاب‌های امروز دانش‌آموزان می‌تواند بر مسیر زندگی آینده آنها اثرگذار باشد، بنابراین باید با دقت و آگاهی تصمیم‌گیری کنند.

کد مطلب 6952541

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