به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدیران و تحلیلگران صنعتی شرکت‌کننده در کنفرانس گس‌تک (Gastech) با اشاره به کاهش ذخیره‌سازی‌های گاز اروپا به پایین‌ترین حجم در چند سال اخیر و رقابت فزاینده خریداران شمال آسیا هم‌زمان با اختلال در عرضه خاورمیانه، پیش‌بینی کردند که قیمت‌های جهانی ال‌ان‌جی زمستان امسال به‌شدت افزایش می‌یابد.

مدیران و تحلیلگران صنعتی همچنین اعلام کردند که اروپا در حالی به استقبال زمستان می‌رود که به دلیل پایین‌بودن حجم ذخیره‌سازی‌ها نسبت به سال گذشته، آسیب‌پذیرتر از حد معمول است.

در همین حال، شرکت انرژی شل اعلام کرد: جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مانع صادرات ال‌ان‌جی قطر و امارات‌متحده عربی شده و ۳۶ میلیون تن از عرضه جهانی ال‌ان‌جی در سال جاری کاسته است.

سدریک کرمرز، مدیر بخش گاز یکپارچه شرکت شل، گفت: هم‌اکنون ذخیره‌سازی‌ها در اروپا در پایین‌ترین حجم قرار دارد و این اوضاع تا پایان فصل پاییز ادامه می‌یابد.

هم‌اکنون حجم ذخیره‌سازی‌های گاز طبیعی اتحادیه اروپا ۶۷ درصد است که پایین‌ترین مقدار در این مقطع زمانی از سال به‌ شمار می‌رود و بسیار کمتر از میزان هدف‌گذاری‌شده این اتحادیه برای رسیدن به ۸۰ درصد از ظرفیت ذخیره‌سازی تا ماه دسامبر است.

مدیران شرکت بزرگ اکوینور نروژ هم دراین‌باره پیش‌بینی کردند که ذخیره‌سازی‌های گاز اتحادیه اروپا تا یکم نوامبر (۱۰ آبان) به ۷۵ درصد ظرفیت برسد.

برخلاف درگیری‌های روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، کشورهای اروپایی به‌منظور تأمین تقاضای زمستانی شتابی برای ذخیره‌سازی گاز در فصل تابستان نداشتند و دلیل آن نبود مشوق‌های مالی در بازاری با ساختار پیش‌بهین (backwardation) بود که در آن قیمت‌های نقدی تحویل فوری، بالاتر از قیمت‌های معامله‌های آینده است.

آناتول فیگین، مدیر ارشد تجاری شرکت چنیر انرژی (Cheniere Energy) گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد که اروپا در آستانه زمستان امسال در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد.

وی افزود: برای همه ما روشن است که ذخیره‌سازی‌ها در حجم پایین قرار دارد. قیمت نقدی محموله‌ها به شرایط آب‌وهوایی بستگی دارد.

شرکت ملی انرژی اس‌ئی‌اف‌ئی آلمان (SEFE) روز چهارشنبه (۲۵ شهریور) اعلام کرد که با توجه به کاهش ذخیره‌سازی‌های گاز اروپا به پایین‌ترین حجم در چند سال اخیر در آستانه ورود به فصل زمستان، این شرکت از هم‌اکنون افزایش ذخیره‌سازی گاز طبیعی را آغاز کرده است.

احتمال افزایش قیمت‌ گاز

مدیران صنعتی اعلام کردند که قیمت‌های نقدی تک‌محموله در آسیا در سال جاری میلادی با حدود سه برابر افزایش به ۳۰ دلار به‌ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) نزدیک و سبب کاهش تقاضا شده است، درحالی‌که قیمت‌ها پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حدود ۱۰ دلار برای هر میلیون واحد حرارتی بود.

سایمون فلاورز، رئیس شرکت مشاوره‌ وود مکنزی (Wood Mackenzie)، گفت: چنانچه زمستان سردی در پیش داشته باشیم، با خطر بزرگی روبه‌رو می‌شویم، زیرا ذخیره‌سازی مازاد بسیار کمی در دسترس است و این اوضاع بازار را به چالش می‌کشد.

وی پیش‌بینی کرد: اگر زمستان سردتر از حد معمول باشد، قیمت‌ها به ۴۰ دلار به‌ازای هر میلیون واحد حرارتی می‌رسد که معادل حدود ۲۴۰ دلار برای هر بشکه نفت خام شاخص برنت دریای شمال است. احتمال می‌رود افزایش قیمت‌ها سبب کاهش بخشی از تقاضا شود.

وی گفت: چنانچه هوا گرم باشد. قیمت‌ها همچنان بالا می‌ماند، اما ممکن است از قیمت‌های کنونی بالاتر نرود.

این مدیر انرژی یادآور شد که با تشدید و گسترش تنش‌های خاورمیانه، اختلال تردد از تنگه هرمز تا پایان سال جاری میلادی ادامه می‌یابد.

در همین حال، هله اوسترگارد کریستینسن، معاون ارشد بازاریابی و تأمین در شرکت اکوینور نروژ، در گفتگو با رویترز اعلام کرد که وقوع زمستان سرد در اروپا و آسیا و تداوم اختلال در عرضه محموله‌های ال‌ان‌جی از تنگه هرمز به این معناست که خریداران اروپایی برای خرید محموله‌های آمریکا باید با خریداران آسیایی رقابت کنند.

بااین‌حال، اندرو بری، معاون بازاریابی جهانی ال‌ان‌جی در شرکت اکسون‌موبیل، گفت: ارسال ۴۵ روزه محموله‌ها از آمریکا به شمال آسیا می‌تواند چالش‌هایی را برای خریداران آسیایی به دنبال داشته باشد.

بری گفت: بی‌تردید زمستان پیش‌رو می‌تواند دوره‌ای چالش‌برانگیز باشد.

کرمرز از شرکت شل هم گفت: همه ما می‌توانیم به زمستانی گرم امیدوار باشیم. اما فکر می‌کنم با توجه به تجربه‌های چند سال‌ اخیر، به احتمال زیاد هم پیش از آغاز زمستان و هم پس از آن، به پرکردن دوباره ذخیره‌سازی‌ها نیاز بیشتری پیدا کنیم.