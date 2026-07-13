تداوم کمبود عرضه سوخت در بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رویترز، بازارهای بنزین و گازوئیل جهان با وجود قیمت‌های به‌نسبت پایین نفت خام، همچنان با کمبود عرضه سوخت روبه‌رو هستند و این موضوع نشان می‌دهد که شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پایان نیافته است.

قیمت انرژی پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به دنبال آن اختلال تردد از تنگه هرمز، گذرگاه حدود یک‌پنجم از جریان عرضه نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان، افزایش یافته است.

درحالی‌که قیمت نفت خام پس از تفاهم‌نامه ماه گذشته برای پایان درگیری‌ها به‌شدت کاهش یافته، اما قیمت سوخت همچنان بالاست.

این نشان می‌دهد که حتی در صورت بهبود جریان عرضه از تنگه هرمز، فشارهای تورمی ناشی از این اختلال بر صنعت و مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد و سبب نگرانی بانک‌های مرکزی جهان می‌شود.

در همین حال، ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی مسکو به دلیل حمله‌های اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه و خطر کمبود سوخت در داخل این کشور، فشار بر بازارهای سوخت را تشدید کرده است.

حتی با وجود تلاش پالایشگاه‌های اروپا و آمریکا برای جذب مازاد نفت خام از ذخیره‌سازی‌های راهبردی و عرضه خاورمیانه در جریان آتش‌بس بین ایران و آمریکا، اختلاف قیمت سوخت و نفت خام به‌شدت افزایش یافته است.

نیل کراسبی، تحلیلگر شرکت اسپارتا کامودیتیز، گفت: ظرفیت پالایش کافی در سطح جهان برای این‌ مقدار از نفت خام وجود ندارد و قیمت بالای سوخت می‌تواند به‌زودی تقاضای مصرف‌کننده را کاهش دهد.

حاشیه سود پالایش گازوئیل اروپا روز چهارشنبه (۱۷ تیر)، پس از اعلام ممنوعیت صادرات گازوئیل روسیه، به سطح بی‌سابقه ۶۰ دلار برای هر بشکه رسید.

قیمت بنزین اروپا هم این هفته با اختلاف حدود ۴۱ دلار نسبت به هر بشکه نفت خام دادوستد شد که بالاترین قیمت از تابستان ۲۰۲۲ هم‌زمان با اوج اختلال ناشی از درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین است.

براساس داده‌های شرکت ردیابی کشتی کپلر، صادرات گازوئیل روسیه به پایین‌ترین سطح خود یعنی حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید و از ابتدای ماه ژوئیه به کمتر از نصف این مقدار کاهش یافته است.

حاشیه سود گازوئیل آسیا به حدود بالاترین سطح در یک ماه گذشته رسیده، زیرا معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که با وجود عرضه مناسب در آسیا، عرضه گازوئیل در بازارهای غربی محدودتر شود.

ناتالیا لوسادا از شرکت انرژی اسپکتس گفت که ممنوعیت صادرات گازوئیل روسیه، خریداران اصلی ازجمله برزیل، ترکیه و کشورهای شمال و غرب آفریقا را مجبور می‌کند تا به دنبال محموله‌های جایگزین از آمریکا، خاورمیانه و هند باشند و این موضوع اروپا را برای تأمین سوخت در رقابت با این کشورها قرار می‌دهد.

حجم پایین ذخیره‌سازی‌ها

حاشیه سود بنزین هم پس از نشانه‌هایی مبنی بر کمبود عرضه در آستانه اوج فصل رانندگی تابستانی در نیمکره شمالی، به بالاترین مقدار رسیده است.

براساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخیره‌سازی بنزین این کشور در هفته منتهی به سوم ژوئیه (۱۲ تیر) به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ تاکنون رسید.

با وجود پیش‌بینی‌ها درباره افزایش صادرات سوخت چین، کاهش ذخیره‌سازی‌ها در آسیا سبب افزایش قیمت‌ها شده است.

به‌طور کلی، ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) با وجود بهبود از پایین‌ترین حجم در فصل بهار، همچنان کمتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است که محدودبودن ذخیره‌سازی‌ها در بازارهای جهانی سوخت و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر اختلال بیشتر در عرضه را نشان می‌دهد.