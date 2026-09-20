به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) مجلس و در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، ماده ۹ این طرح را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است براساس محتوای تهیه‌شده توسط وزارت اطلاعات (از طریق حراست کل کشور) دوره‌های آموزش ضمن خدمت را درخصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا نماید.

بر اساس تبصره این ماده، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهی‌بخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانه‌ای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذی‌ربط (وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی) هستند.

طبق مصوبه مجلس در ماده ۱۰ این طرح، وزارت کشور مکلف است سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، راه‌اندازی نموده و دسترسی کامل و برخط موردنیاز دستگاه‌های امنیتی مسئول در این قانون را فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگی‌ها و پشتیبانی فنی لازم را برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه انجام دهد. منابع مورد نیاز برای اجرای این حکم در قانون بودجه سالانه پیش بینی می‌گردد.

گفتنی است، ماده ۱۱ این طرح تا زمان تعیین تکلیف شدن مواد ۳ و ۴ آن مراعا ماند.