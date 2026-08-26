کشف نزدیک به ۱۷ هزار مورد سرقت گاز و انشعاب غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی با اشاره به اقدام‌های شرکت ملی گاز ایران برای مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز بیان کرد: نزدیک به ۱۷ هزار مورد سرقت گاز و انشعاب غیرمجاز شناسایی و کشف شده است.

وی افزود: این موضوع فقط بر عملکرد شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت تأثیرگذار نیست، بلکه به دلیل مصرف غیرمجاز انرژی، شبکه برق و وزارت نیرو را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

استفاده غیرمجاز از گاز برای استخراج رمزارز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یکی از موارد مهم در این زمینه را فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز دانست و گفت: بررسی‌های انجام‌شده و موارد کشف‌شده نشان می‌دهد در برخی موارد، استخراج‌کنندگان رمزارز از مولدهای اضطراری گازسوز استفاده می‌کنند.

توکلی ادامه داد: در این موارد، برخی افراد با استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز گاز، مولدهای اضطراری گازسوز راه‌اندازی کرده و از این طریق برق مورد نیاز تعداد زیادی دستگاه استخراج رمزارز را تأمین می‌کنند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مرتبط با سرقت گاز یا انشعاب‌های غیرمجاز، موضوع را از طریق شماره ۱۹۴ به شرکت ملی گاز ایران اطلاع دهند تا بررسی‌های لازم انجام شود.