طاهری: گرگان با امام حسن عسکری(ع) پیوندی تاریخی و ماندگار دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گرگان از جمله شهرهایی است که در حافظه تاریخی و مذهبی خود، روایتی ویژه از ارتباط با خاندان اهل‌بیت(ع) را حفظ کرده است؛ روایتی که به سفر امام حسن عسکری(ع) به این منطقه بازمی‌گردد و همچنان در برخی مکان‌های تاریخی و مذهبی شهر، از جمله قدمگاه و مسجد منسوب به آن حضرت در محله سبزه‌مشهد گرگان، بازتاب دارد.

این پیشینه موجب شده است سالروز ورود امام حسن عسکری(ع) به گرگان تنها یک مناسبت مذهبی نباشد، بلکه به عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این شهر مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر با نامگذاری فاصلهٔ سوم ربیع‌الثانی (ورود ایشان به گرگان) تا هشتم ربیع‌الثانی ولادت امام عسکری (ع) به عنوان هفتهٔ فرهنگی گرگان، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

سید محسن طاهری، با تبریک سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) به محبان اهل‌بیت(ع)، رهبر معظم انقلاب و به‌ویژه حضرت ولی‌عصر(عج)، معتقد است مردم گرگان و استان گلستان به دلیل این سابقهٔ تاریخی، پیوند ویژه‌ای با امام یازدهم شیعیان دارند.

وی با اشاره به ورود امام حسن عسکری(ع) به گرگان اظهار کرد: مردم این منطقه تعلق و ارتباط ویژه‌ای با آن حضرت احساس می‌کنند؛ چراکه امام حسن عسکری(ع) با کرامتی که خداوند متعال به ایشان عطا کرده بود، به این شهر وارد شدند و این واقعهٔ تاریخی همچنان در حافظهٔ مردم منطقه باقی مانده است.

به گفته وی، وجود قدمگاه امام حسن عسکری(ع) و مسجدی که به نام آن حضرت در سبزه‌مشهد گرگان شناخته می‌شود، یادآور همین رویداد تاریخی است و نشان می‌دهد که این ارتباط تنها در سطح یک روایت شفاهی باقی نمانده، بلکه در ساختار فرهنگی و مذهبی شهر نیز آثار خود را حفظ کرده است.

گرگان و یک روایت تاریخی از حضور امام یازدهم

طاهری با بیان اینکه سوم ربیع‌الثانی به عنوان سالروز ورود امام حسن عسکری(ع) به گرگان شناخته می‌شود، افزود: به همین مناسبت فاصله سوم تا هشتم ربیع‌الثانی به عنوان هفته فرهنگی گرگان نامگذاری شده است و این فرصت می‌تواند زمینه‌ای برای بازخوانی این بخش از تاریخ شهر و توجه بیشتر جامعه به شخصیت امام حسن عسکری(ع) باشد.

وی ادامه داد: در چنین مناسبتی انتظار می‌رود مردم، نخبگان، مسئولان، فرهیختگان و اهالی رسانه توجه ویژه‌ای به امام حسن عسکری(ع) و فرزند بزرگوارشان حضرت امام زمان(عج) داشته باشند؛ چراکه توجه به امام حسن عسکری(ع) تنها توجه به یک واقعهٔ تاریخی نیست، بلکه می‌تواند دریچه‌ای برای شناخت بهتر جایگاه امامت و موضوع مهدویت باشد.

نمایندهٔ مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، یکی از مهم‌ترین ابعاد این واقعه را ریشه‌دار بودن تشیع در این منطقه دانست و گفت: ورود امام حسن عسکری(ع) به گرگان نشان می‌دهد پیروی از ائمهٔ اطهار(ع) و مذهب تشیع دوازده‌امامی از گذشته در این منطقه وجود داشته و شیعیان این سرزمین از جایگاه و ارتباط خاصی با اهل‌بیت(ع) برخوردار بوده‌اند.

وی افزود: اینکه امام حسن عسکری(ع) برای دیدار با شیعیان این منطقه به گرگان آمدند، برای مردم این خطه یک افتخار بزرگ تاریخی و معنوی است و باید این میراث به نسل‌های جدید معرفی شود.

کرامت امام حسن عسکری(ع) و فرهنگ توسل

طاهری بخش دیگری از اهمیت حضور امام حسن عسکری(ع) در گرگان را به کرامات نقل‌شده از آن حضرت مربوط دانست و اظهار کرد: در جریان حضور امام در این شهر، کراماتی از آن حضرت مشاهده شده و حاجات برخی مردم به واسطهٔ عنایت الهی و توسل به ایشان برآورده شده است.

وی با اشاره به روایت شفای کودکی که بر اثر بیماری نابینا شده بود، گفت: در باور شیعی، توسل به اهل‌بیت(ع) راهی برای تقرب به خداوند و طلب حاجات است و این اعتقاد در فرهنگ دینی مردم جایگاه عمیقی دارد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر مردم امروز در کنار توجه به جنبهٔ تاریخی این واقعه، ابعاد معنوی آن را نیز مورد توجه قرار دهند، می‌توانند از این مناسبت برای تقویت ارتباط خود با اهل بیت(ع) استفاده کنند.

وی مهم‌ترین خواسته و آرزوی جامعه شیعی را ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) دانست و گفت: بزرگ‌ترین حاجت ما ظهور امام زمان(عج) است و امیدواریم با توسل به پدر بزرگوار ایشان، امام حسن عسکری(ع)، این خواستهٔ بزرگ محقق شود.

طاهری تأکید کرد: مناسبت‌های مرتبط با امام حسن عسکری(ع) نباید صرفاً در برگزاری مراسم و برنامه‌های مناسبتی خلاصه شود، بلکه باید فرصتی برای تعمیق معرفت دینی و آشنایی نسل جوان با سیره و نقش آن حضرت در تاریخ تشیع باشد.

امام حسن عسکری(ع) و آماده‌سازی جامعه برای عصر غیبت

وی یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی امام حسن عسکری(ع) را نقش آن حضرت در آماده‌سازی جامعهٔ شیعه برای دوران غیبت دانست و گفت: امام حسن عسکری(ع) در دوره‌ای زندگی می‌کردند که مسألهٔ غیبت امام دوازدهم، یکی از مسائل مهم پیش روی جامعهٔ شیعه بود و آن حضرت زمینه‌های اعتقادی و اجتماعی لازم را برای ورود شیعیان به این دوره فراهم کردند.

نمایندهٔ مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: توجه به زندگی امام حسن عسکری(ع) از این جهت اهمیت دارد که پس از شهادت ایشان، دوران غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) آغاز شد و جامعهٔ شیعه باید می‌آموخت که چگونه در شرایط فقدان دسترسی ظاهری به امام معصوم، مسیر اعتقادی و دینی خود را ادامه دهد.

به گفتهٔ وی، اقدامات امام حسن عسکری(ع) در زمینهٔ سازماندهی ارتباط شیعیان، معرفی افراد مورد اعتماد و ایجاد سازوکار ارتباطی میان پیروان اهل بیت(ع) و نمایندگان امام، از جمله موضوعاتی است که در شناخت شرایط آن دوران اهمیت دارد.

طاهری اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) با معرفی نواب خاص امام دوازدهم، مسیر مراجعهٔ شیعیان به فقها و مجتهدان واجد شرایط را هموار کردند و این مسأله در تداوم حیات اجتماعی و دینی جامعهٔ شیعه نقش مهمی داشت.

وی افزود: شناخت این اقدامات می‌تواند در فهم بهتر مسألهٔ مهدویت و مسئولیت شیعیان در دوران غیبت مؤثر باشد؛ چراکه انتظار برای ظهور تنها یک باور ذهنی نیست، بلکه مستلزم شناخت وظایف و مسئولیت‌های مؤمنان در دوران غیبت است.

از میراث امام عسکری(ع) تا مسئولیت امروز

نمایندهٔ مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در اندیشهٔ سیاسی شیعه گفت: امروز در نظام جمهوری اسلامی، اعتقاد به ولایت فقیه و نیابت عام فقیه واجد شرایط در دوران غیبت، یکی از مباحث مهمی است که باید در چارچوب مبانی اعتقادی شیعه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: از این منظر، شناخت اقداماتی که امام حسن عسکری(ع) برای آماده‌سازی جامعهٔ شیعه در دوران پس از خود انجام دادند، می‌تواند در فهم بهتر نحوه استمرار هدایت دینی جامعه در عصر غیبت مؤثر باشد.

طاهری با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصهٔ بین‌المللی، پیشرفت و اقتدار این نظام را مرتبط با اعتقاد مردم به ولایت و رهبری دانست و گفت: نظام جمهوری اسلامی به برکت ولایت و اعتقاد مردم به اینکه ولی فقیه در عصر غیبت نایب امام زمان(عج) است، توانسته جایگاه مهمی پیدا کند و این مسأله را باید در امتداد همان مسیری دید که ائمهٔ اطهار(ع) برای حفظ و هدایت جامعهٔ شیعه ترسیم کردند.

وی تأکید کرد: هفتهٔ فرهنگی گرگان و مناسبت سالروز ورود امام حسن عسکری(ع) به این شهر، فرصت مناسبی برای بازخوانی این میراث تاریخی و معنوی است و باید از این ظرفیت برای افزایش معرفت جامعه، به‌ویژه نسل جوان، نسبت به امام حسن عسکری(ع)، حضرت ولی‌عصر(عج) و مسئولیت‌های شیعیان در دوران غیبت استفاده کرد.