به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمود محمدی عراقی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه عیادت از آیتالله سید موسی شبیری زنجانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال مأموریتی که از سوی مقام معظم رهبری آیتالله سید مجتبی خامنهای به ما محول شد، برای عیادت از آیتالله شبیری زنجانی در بیمارستان حضور پیدا کردم.
وی افزود: در جریان این حضور، با پزشک معالج آیتالله شبیری زنجانی دیدار و درباره وضعیت جسمانی و روند درمان ایشان گفتوگو شد.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم ادامه داد: آیتالله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع بزرگوار تقلید هستند و سلامتی ایشان برای جامعه مؤمنان و علاقهمندان به حوزههای علمیه اهمیت ویژهای دارد.
محمدی عراقی با اشاره به توضیحات پزشک معالج درباره وضعیت آیتالله شبیری زنجانی گفت: بر اساس اعلام پزشک، مشکل اصلی ایشان عفونت ریه است و روند درمانی لازم در قم در حال انجام است.
انتقال به تهران با نظر پزشکان بررسی شد
وی اضافه کرد: در جریان این دیدار موضوع انتقال آیتالله شبیری زنجانی به تهران نیز مطرح شد و این موضوع با پزشکان معالج مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم بیان کرد: نظر متخصصان بر این است که مراحل درمانی مورد نیاز در قم انجام شده و در شرایط فعلی انتقال ایشان به تهران میتواند با ریسک بالایی همراه باشد.
محمدی عراقی افزود: با توجه به نظر پزشکان و ملاحظات مربوط به انتقال، مقرر شد موضوع استفاده از نظر متخصصان تهران نیز مورد توجه قرار گیرد تا در صورت نیاز، بررسیهای تکمیلی درباره وضعیت جسمانی آیتالله شبیری زنجانی انجام شود.
وی گفت: در همین راستا با وزیر بهداشت تماس خواهم گرفت تا در صورت تشخیص ضرورت، تیمی از تهران برای بررسی بیشتر وضعیت جسمانی آیتالله شبیری زنجانی به قم اعزام شود.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم با اشاره به اهمیت مراقبتهای پزشکی از آیتالله شبیری زنجانی خاطرنشان کرد: نظر پزشکان درباره روند درمان و شرایط انتقال ایشان مورد توجه قرار دارد و در صورت نیاز از ظرفیت متخصصان تهران نیز استفاده خواهد شد.
محمدی عراقی ابراز امیدواری کرد :با دعای مردم و مؤمنان، وضعیت جسمانی آیتالله شبیری زنجانی هرچه سریعتر بهبود یابد و ایشان به سلامت کامل دست پیدا کنند.
قم- رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم از ابتلای آیتالله شبیری زنجانی به عفونت ریه خبر داد و گفت: انتقال ایشان به تهران با توجه به نظر پزشکان با ریسک همراه است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمود محمدی عراقی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه عیادت از آیتالله سید موسی شبیری زنجانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال مأموریتی که از سوی مقام معظم رهبری آیتالله سید مجتبی خامنهای به ما محول شد، برای عیادت از آیتالله شبیری زنجانی در بیمارستان حضور پیدا کردم.
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