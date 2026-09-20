فرماندار بیجار بر استفاده خودروهای دارای سهمیه از کارت سوخت تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی ظهر یکشنبه به همراه معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری و رئیس شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شهرستان، با حضور در یکی از جایگاههای سوخت، روند عرضه فرآورده و وضعیت خودروهای منتظر در صف را از نزدیک بررسی کرد.
فرماندار بیجار در بازدید از جایگاههای سوخت، وضعیت صف خودروها و نحوه استفاده از سهمیه سوخت را بررسی کرد و گفت: خودروهای دارای سهمیه باید از سهمیه اختصاصیافته خود استفاده کنند.
وی همچنین بر ضرورت مدیریت مناسب فرآیند عرضه سوخت و رعایت ضوابط مربوط به استفاده از سهمیهها تأکید کرد.
در این بازدید، علاوه بر وضعیت صف و نحوه توزیع سوخت، کارتهای سوخت و میزان سهمیه خودروهای حاضر در جایگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بررسیهای انجامشده نشان داد از مجموع ۳۷ خودروی موجود در صف، ۲۲ خودرو دارای سهمیه سوخت بودند، اما با وجود برخورداری از سهمیه، متقاضی دریافت سوخت با نرخ آزاد بودند.
در ادامه این بازدید تأکید شد خودروهایی که دارای سهمیه سوخت هستند، از سهمیه اختصاصیافته خود استفاده کنند و از درخواست سوخت آزاد خودداری شود.
همچنین مقرر شد در صورت احراز استفاده از سوخت آزاد توسط خودروهای دارای سهمیه، موضوع بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه پیگیری شود و در صورت احراز تخلف، نسبت به غیرفعالسازی کارت سوخت خودرو اقدام خواهد شد.
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