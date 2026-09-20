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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

پروژه زمین چمن صالح‌آباد پس از سال‌ها بلاتکلیفی به همدان واگذار شد

پروژه زمین چمن صالح‌آباد پس از سال‌ها بلاتکلیفی به همدان واگذار شد

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان همدان از واگذاری پروژه زمین چمن شهر صالح‌آباد از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به این اداره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی ظهر یکشنبه در بازدید میدانی از پروژه زمین چمن صالح‌آباد اظهار کرد: پروژه زمین چمن صالح‌آباد به منظور تسریع در روند اجرا و نظارت بیشتر به استان واگذار شده است.

وی با اشاره به اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار استانی برای مرحله نخست این پروژه افزود: در حال حاضر عملیات ایمن‌سازی و دیوارکشی محوطه پروژه در حال اجرا است و پس از پایان این مرحله اجرای چمن، احداث رختکن و محوطه‌سازی مجموعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه تکمیل این طرح نیازمند تامین اعتبار تکمیلی است، خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان با همکاری فرمانداری شهرستان بهار و مجموعه مدیریت شهری صالح‌آباد پیگیری تامین اعتبار مراحل بعدی این پروژه را دنبال می‌کند تا یکی از مطالبات مهم ورزشی مردم منطقه به سرانجام برسد.

در این بازدید ابراهیم لشکری آزاد فرماندار شهرستان بهار، معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری، بخشدار صالح‌آباد، رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان ورزش شهرستان و بخش حضور داشتند.

کد مطلب 6952630

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