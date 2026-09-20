دستگیری ۵۲ سارق و کشف ۱۰۲ فقره سرقت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد ظهر یکشنبه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با جرایم سرقت پلیس شهرستان همدان در یک هفته گذشته موفق به شناسایی و دستگیری ۵۲ سارق شد.

وی با بیان اینکه متهمان که با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شدند و در تحقیقات فنی و پلیسی به ۱۰۲ فقره سرقت اعتراف کردند، ادامه داد: سرقت محتویات خودرو، دوچرخه و ساختمان‌های نیمه‌کاره از جمله جرایمی است که سارقان به آن اقرار کرده‌اند و پرونده متهمان پس از تشکیل به مراجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان از شهروندان خواست با جدی گرفتن هشدارها و آموزش‌های پلیس و اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به سامانه ۱۱۰ پلیس را در برقراری امنیت یاری کنند.