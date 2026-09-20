به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از انهدام سه کانون عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی خبر داد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

به‌ استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) و با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، عوامل سه کانون عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی مزدور دشمن آمریکایی صهیونیستی که قصد عملیات ترور و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی را داشتند در ۳ استان کشور به هلاکت رسیده یا بازداشت شدند.

خلاصه موارد اشاره شده به شرح ذیل است:

۱. هلاکت عامل عملیاتی گروهک تروریستی تجزیه‌طلب که مترصد ترور یکی از فرماندهان حافظ امنیت در شهرستان پیرانشهر بود.

طی اقدام پیش‌دستانه سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان آذربایجان‌غربی، یکی از عوامل عملیاتی گروهک تروریستی تجزیه‌طلب که قصد ترور یکی از فرماندهان حافظ امنیت در پیرانشهر را داشت، در کمین سربازان گمنام امام زمان(عج) گرفتار و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت ث، پیش از انجام ماموریت شیطانی خود به هلاکت رسید.





۲. به‌دنبال رصدهای به عمل آمده توسط اداره‌کل اطلاعات استان البرز، یک مزدور وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونیستی به نام «امیرعلی_ ن» که در راستای اجرای دستورات سرپل گروهک سلطنت‌طلب وابسته به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، قصد انجام اقدامات خرابکارانه داشت، با الطاف الهی و مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) در آن اداره‌کل، دستگیر و از اقدامات خرابکارانه او پیشگیری به عمل آمد.

این متهم با هدایت و آموزش‌های مختلف گروهک سلطنت‌طلب، مشخصات برخی افراد هدف گروهک و مختصات برخی از اماکن نظامی سپاه و بسیج را برای دشمن ارسال نموده بود.

تخریب پایگاه بسیج در منطقه، ربایش و اقدام ایذائی نسبت به افراد، آتش زدن خودرو و.... از اقدامات برنامه‌ریزی شده توسط گروهک تروریستی برای این مزدور بود که به لطف الهی پیش از اقدام، پیش گیری به عمل آمد.

۳. در ادامه سلسله عملیاتهای پیش دستانه‌ی سربازان گمنام امام زمان (عج) دراداره کل اطلاعات کرمان، یک هسته سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی وابسته به سرویس های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و اعضای آن پیش از هرگونه اقدام ایذایی، بازداشت شدند.

این هسته دو نفره‌ی تروریستی از سوی سرپل گروهک ماموریت داشتند یکی از تاسیسات زیربنایی و مهم شهرستان بم را منفجر نمایند.

همچنین از سوی گروهک به اعضای این تیم ماموریت داده شده بود که برای دیگر اقدامات مسلحانه و تروریستی، این هسته دو نفره‌ی تروریستی از سوی سرپل گروهک ماموریت داشتند یکی از تاسیسات زیربنایی و مهم شهرستان بم را منفجر نمایند.

همچنین از سوی گروهک به اعضای این تیم ماموریت داده شده بود که برای دیگر اقدامات مسلحانه و تروریستی، کسب آمادگی نمایند.

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم بزرگوار برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.