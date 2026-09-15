جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آمریکا طی امروز سه شنبه تعرفه های گمرکی بر گروهی از کالاهای کانادایی را در چارچوب جنگ تجاری علیه اوتاوا مجددا افزایش داد.

بر اساس این گزارش، برخی از انواع محصولات لبنی، کاغذی، فولادی و قایق های موتوری در معرض تعرفه های ۵۰ درصدی قرار می گیرند.

پیشتر نیز کانادا از اعمال تعرفه های سنگین گمرکی علیه کالاهای وارداتی از آمریکا خبر داده بود. مقامات کانادایی اعلام کرده بودند که مذاکرات تجاری با آمریکا شکست خورده است. دولت آمریکا نیز تاکید کرده قصد دارد ورود برخی کالاهای کانادایی را از ۲۹ سپتامبر جاری به این کشور ممنوع کند.