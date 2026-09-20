به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر کار تایوان روز یکشنبه برای شرکت در نشست وزیران منابع انسانی اپک راهی نانجینگ چین شد؛ این نخستین سفر در سطح وزیر از زمان آغاز دولت لای چینگته به چین است.
وزارت کار تایوان اعلام کرد هونگ سونهان، وزیر کار در نشست وزیران منابع انسانی سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در نانجینگ شرکت خواهد کرد. وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره این سفر ارائه نکرد و هونگ نیز هنگام خروج از تایوان با خبرنگاران گفتوگو نکرد.
این سفر در شرایطی انجام میشود که چین فشارهای نظامی و سیاسی خود علیه تایوان را افزایش داده است. پکن لای چینگته را «جداییطلب» میخواند و پیشنهادهای او برای گفتوگو را رد کرده است و بر اصل «چین واحد» تاکید دارد.
چین امسال میزبان اپک است و نشست سران این سازمان قرار است در ماه نوامبر در شنژن برگزار شود. تایوان در این سازمان با نام «تایپه چینی» حضور دارد.
تایوان هنوز اعلام نکرده است چه کسی در نشست سران اپک شرکت خواهد کرد. رئیس تایوان معمولاً در این نشست حضور نمییابد و مقامهای پیشین یا رهبران تجاری را به نمایندگی از خود اعزام میکند.
نظر شما