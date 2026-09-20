سردیس ۱۲ متری شهید خرازی در ورودی اصفهان قد علم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ورودیهای شهر اصفهان از این پس میزبان نمادهایی از سرداران شهید خواهد بود؛ طرحی که با نصب سردیس سردار شهید حسین خرازی در منطقه ۵ آغاز شده و قرار است در دیگر ورودیهای شهر نیز برای معرفی و پاسداشت چهرههای شاخص دفاع مقدس ادامه پیدا کند.
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، در آیین رونمایی از این اثر با تأکید بر ضرورت ثبت و ماندگار کردن رویدادهای تاریخی اظهار کرد: شهر باید علاوه بر یادمانهای دفاع مقدس، نشانههایی از حضور مردم و حماسههای شکلگرفته در مقاطع مختلف را نیز در خود جای دهد تا این رویدادها برای نسلهای آینده قابل مشاهده و روایت باشد.
وی افزود: استفاده از نمادهای شهری برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و رویدادهای تاریخی، بخشی از مسئولیت فرهنگی مدیریت شهری است و باید به گونهای انجام شود که این مفاهیم در فضای عمومی شهر نیز حضور داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: توجه به شهدای دانشآموز و استفاده از تصاویر و تمثال این شهدا در سطح شهر میتواند بخشی از روایت حوادث و اتفاقات تاریخی برای نسل جدید باشد.
سردیس ۱۲ متری جایگزین تابلوهای ورودی شهر شد
حمید قنادنیا، رئیس سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان نیز درباره جزئیات این پروژه گفت: ایده اجرای سردیس سردار شهید حسین خرازی با هدف ایجاد یک نماد ماندگار و جایگزینی آن با تابلوهای معمول ورودی شهر شکل گرفت.
وی افزود: این سردیس ۱۲ متر ارتفاع دارد و از جنس بتن گلاسه ساخته شده است و در ورودی منطقه ۵ اصفهان، در محور اتوبان شهید دستجردی نصب شده است.
رئیس سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: طراحی و ساخت این اثر توسط مرتضی آرین، هنرمند بینالمللی، و فرزندان وی انجام شده و اجرای آن در چنین ابعادی، ظرفیت جدیدی را برای استفاده از آثار حجمی در ورودیهای شهر ایجاد کرده است.
قنادنیا خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به همین یک سردیس محدود نخواهد شد و برنامهریزی شده است در سایر ورودیهای اصفهان نیز سردیسهایی از دیگر سرداران شهید نصب شود تا هر یک از ورودیهای شهر به یک نماد شاخص فرهنگی و تاریخی مزین شود.
تلاش برای خلق اثری ماندگار در مقیاس شهری
مرتضی آرین، هنرمند سازنده سردیس شهید حسین خرازی نیز در این مراسم درباره روند اجرای پروژه اظهار کرد: اجرای این اثر حاصل همکاری و همدلی میان هنرمندان و مجموعه مدیریت شهری اصفهان بوده است.
وی افزود: ساخت سردیس در این ابعاد تجربهای متفاوت بود و تلاش شد علاوه بر رعایت ویژگیهای هنری و بصری، اثری ایجاد شود که از نظر کیفیت ساخت و ماندگاری نیز متناسب با فضای شهری و جایگاه شخصیتی شهید خرازی باشد.
آرین ادامه داد: این پروژه در چنین مقیاسی برای نخستین بار اجرا شده و هدف اصلی، خلق اثری است که بتواند در فضای ورودی شهر به عنوان یک نماد ماندگار مورد توجه قرار گیرد.
سردیس سردار شهید حسین خرازی اکنون در یکی از ورودیهای اصلی اصفهان قرار گرفته است؛ اثری ۱۲ متری که مدیریت شهری آن را آغازگر مجموعهای از سردیسهای سرداران شهید در ورودیهای مختلف شهر عنوان کرده است.
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