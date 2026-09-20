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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

هشدار قرارگاه خاتم‌الانبیا: آمریکا خطا کند، هدف حملات دردناک خواهد بود

هشدار قرارگاه خاتم‌الانبیا: آمریکا خطا کند، هدف حملات دردناک خواهد بود

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد که اگر خطا کنند، تمام منافع آن‌ها در منطقه بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای هدف حملات مستمر و دردناک قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد که اگر خطاکنند هدف حملات دردناک قرار خواهند گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: براساس اطلاعات دریافتی، آمریکای جنایتکار در پی پوشش شکست‌ها و دست‌یابی به دستاوردهای کاذب در جنگی که با اتکا به دروغ و صحنه‌سازی صهیونیست‌ها آغاز و با فریب و حیله استمرار یافته است، بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه، در نشست مشترکی در یکی از کشورهای اروپایی، اقداماتی علیه ایران اسلامی را از سر بگیرد.

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) می افزاید: هشدار می‌دهیم چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای، هدف حملات مستمر، موثر و دردناک قرار خواهد گرفت.

این قرارگاه اشاره می‌کند: اخطار می‌دهیم چنانچه کشورهای منطقه با تداوم سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز شیطان بزرگ به ایرانِ اسلامی و مقتدر همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمی‌توانند از نیروهای مسلح قدرتمند ایران انتظار خویشتنداری یا نجابت را داشته باشند.

کد مطلب 6952718
محسن صمیمی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      8 5
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      اعراب پل ارتباطی با غربی‌ها هستند. تنها گزینه فقط حذف اعراب شیخ نشین خلیج فارس است. منافع آمریکا و اعراب را بزنید. پیروزی در گرو شکست مفتضحانه اعراب منطقه است. اگر هم بطور کامل حذف نمی‌کنید حداقل به 10 قرن پیش بازگردانیدشان ... که مستحق این اقدام هستند.
      • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
        2 5
        حذف؟
      • ایران همدل IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
        0 0
        این جنگ فقط با تنبیه متجاوز باید تمام شود
    • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      بزنید آل صبا و آل زاید را بکشید..
    • ایرانی IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      سفارتخانه های آمریکا در منطقه و بعد پایگاه هسته ای دیمونا ، تمومش کنین بره.

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