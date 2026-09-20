به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رانندگان در موقعیت‌های مختلف، از مسیریابی و بررسی وضعیت جاده‌ها تا مدیریت هزینه‌های خودرو، پیگیری سرویس‌های دوره‌ای، حفظ هوشیاری هنگام رانندگی، دریافت امداد و تمدید به‌موقع بیمه، به ابزارهای متنوعی نیاز دارند.

برای هرکدام از این کارها اپلیکیشن‌های زیادی عرضه شده است؛ اما نه می‌توان همه آنها را نصب کرد و نه تمام آن‌ها برای رانندگان ایرانی کاربردی‌ هستند. به همین دلیل، ۶ اپلیکیشن ضروری را انتخاب کرده‌ایم که در رفت‌وآمدهای روزانه، سفرهای جاده‌ای و نگهداری از خودرو واقعاً به کار می‌آیند. در ادامه، امکانات و کاربرد هرکدام را بررسی می‌کنیم.

۱. بیمه‌دات‌کام؛ سوپراپلیکیشن خدمات بیمه و خودرو

اگر به دنبال برنامه بیمه ماشین هستید، اپلیکیشن بیمه‌دات‌کام زمان تمدید بیمه‌نامه را به شما یادآوری می‌کند تا با فراموش‌کردن تاریخ انقضا، مشمول جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث نشوید یا بدون پوشش بیمه در خیابان تردد نکنید. فرایند استعلام، مقایسه و خرید بیمه در این اپلیکیشن نیز ساده است و می‌توانید در کمتر از ۵ دقیقه مراحل خرید را انجام دهید. خرید از اپلیکیشن با تخفیف‌های ویژه همراه است.

در حال حاضر، با ورود به برنامه، ۲۰۰ هزار تومان اعتبار به کیف پول کاربر اضافه می‌شود که می‌توان از آن برای خرید بیمه استفاده کرد. پس از خرید هم ۱۰۰ هزار تومان دیگر کیف پول شما شارژ می‌شود.

بیمه‌دات‌کام یک سوپراپلیکیشن بیمه و خدمات خودرو است؛ بنابراین کاربرد آن فقط به خرید بیمه‌نامه محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از خدمات موردنیاز رانندگان را در یک سامانه ارائه می‌دهد.

برخی از خدمات قابل‌دریافت از طریق بیمه‌دات‌کام عبارت‌اند از:

یادآوری زمان تمدید بیمه‌نامه

استعلام بیمه شخص ثالث

دریافت تاریخچه پلاک خودرو برای انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی

استعلام و پرداخت خلافی خودرو

استعلام، مقایسه و خرید آنلاین انواع بیمه‌نامه

خرید نقدی یا اقساطی بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه

بارگذاری آنلاین مدارک و دریافت نسخه دیجیتال بیمه‌نامه

دسترسی به پشتیبانی ۲۴ساعته

در این اپلیکیشن می‌توانید قیمت و پوشش بیمه‌نامه‌های شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید و گزینه متناسب با نیاز و بودجه خود را بخرید. تجمیع خدمات بیمه‌ای، یادآوری تمدید و استعلام‌های پرکاربرد خودرو باعث می‌شود برای انجام هر کار به برنامه یا سامانه جداگانه‌ای نیاز نداشته باشید.

۲. ۱۴۱؛ اطلاع از وضعیت جاده‌ها پیش از سفر

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به‌قصد سفر به شمال راه بیفتید؛ اما در میانه مسیر با یک‌طرفه‌شدن یا مسدودبودن جاده روبه‌رو شوید. اپلیکیشن ۱۴۱ به شما کمک می‌کند پیش از حرکت از محدودیت‌های تردد، انسداد مسیرها و وضعیت جاده‌ها مطلع شوید و زمان یا مسیر سفرتان را بهتر انتخاب کنید.

این اپلیکیشن که متعلق به مرکز مدیریت راه‌های کشور است، اطلاعاتی مانند ترافیک جاده‌ها، تصادف‌ها، عملیات عمرانی، شرایط آب‌وهوایی مسیر و تصاویر دوربین‌های نظارتی را در اختیار رانندگان قرار می‌دهد. همچنین می‌توانید موقعیت جایگاه‌های سوخت، مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی، مراکز درمانی، راهدارخانه‌ها و مراکز امدادی را در آن مشاهده کنید.

یکی از بخش‌های کاربردی برنامه، گزارش‌های صوتی کوتاه و چنددقیقه‌ای درباره آخرین وضعیت راه‌ها است که به‌طور مرتب به‌روزرسانی می‌شوند. با گوش‌دادن به این گزارش‌ها می‌توانید در مدت کوتاهی از مهم‌ترین محدودیت‌ها و شرایط جاده‌ها مطلع شوید. انتشار این اطلاعات از سوی مرکز مدیریت راه‌های کشور نیز باعث می‌شود ۱۴۱ منبع معتبرتری برای بررسی وضعیت راه‌ها باشد.

اگر به اپلیکیشن دسترسی ندارید، می‌توانید با شماره گویای ۱۴۱ تماس بگیرید و اطلاعات موردنیاز خود درباره وضعیت راه‌ها را دریافت کنید.

۳. نشان؛ انتخاب اول مسیریابی برای رانندگی روزمره

برای مسیریابی می‌توان از برنامه‌های خارجی مانند Waze و Google Maps نیز استفاده کرد؛ اما رابط کاربری ساده، پشتیبانی از زبان فارسی و سازگاری بیشتر با آدرس‌ها و معابر ایران باعث شده است نشان انتخاب اول بسیاری از رانندگان ایرانی باشد. این برنامه با نمایش ترافیک لحظه‌ای، پیشنهاد مسیرهای جایگزین و اعلام زمان تقریبی رسیدن به مقصد، به راننده کمک می‌کند مسیر مناسب‌تری را انتخاب کند.

راهنمای صوتی فارسی نشان باعث می‌شود هنگام رانندگی کمتر به صفحه گوشی نگاه کنید و تمرکز بیشتری بر مسیر داشته باشید. این اپلیکیشن همچنین اطلاعاتی مانند دوربین‌های کنترل سرعت، سرعت‌گیرها، تصادف‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را نمایش می‌دهد. امکان پیداکردن پمپ‌بنزین، پارکینگ، تعمیرگاه و سایر مراکز موردنیاز رانندگان نیز در نشان وجود دارد.

صفحه رسمی نشان در گوگل‌پلی

۴. ماشین من؛ یادآوری سرویس‌های دوره‌ای خودرو

فراموش‌کردن زمان تعویض روغن، فیلترها، لنت ترمز یا سایر قطعات مصرفی می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه تعمیرات، سلامت فنی خودرو را نیز به خطر بیندازد. اپلیکیشن ایرانی «ماشین من» مانند یک دفترچه سرویس دیجیتال عمل می‌کند و به شما کمک می‌کند سوابق نگهداری خودرو را ثبت و زمان سرویس‌های بعدی را پیگیری کنید.

مهم‌ترین امکانات این برنامه عبارت‌اند از:

تنظیم یادآور سرویس براساس تاریخ یا کیلومتر

محاسبه زمان تقریبی سرویس بعدی براساس میزان استفاده از خودرو

ثبت هزینه‌ها و جزئیات سرویس‌های انجام‌شده

مدیریت هم‌زمان چند خودرو

پشتیبان‌گیری و انتقال اطلاعات بین دستگاه‌ها

امکان استفاده آفلاین از برنامه

با ثبت منظم اطلاعات در این برنامه، سابقه مشخصی از تعمیرات و نگهداری خودرو خواهید داشت و احتمال فراموش‌کردن سرویس‌های ضروری نیز کمتر می‌شود.

۵. بسپر؛ دریافت خدمات خودرو در محل

خرابی خودرو همیشه نزدیک تعمیرگاه اتفاق نمی‌افتد. ممکن است در خانه، محل کار یا میانه مسیر به خدماتی مانند تعمیر در محل، حمل خودرو یا تعویض قطعات مصرفی نیاز پیدا کنید. اپلیکیشن بسپر متعلق به گروه صنعتی ایران‌خودرو است؛ اما خدمات آن فقط به محصولات ایران‌خودرو محدود نمی‌شود و مالکان خودروهای سایر برندها نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

برخی از خدمات قابل‌دریافت از طریق بسپر عبارت‌اند از:

درخواست امداد و تعمیر خودرو در محل

حمل خودرو با خودروبر

انجام سرویس‌های دوره‌ای

تعویض روغن، فیلتر و قطعات مصرفی

تعویض یا ارسال باتری

کارشناسی خودرو در محل

هزینه مناسب در مقایسه با برخی مجموعه‌های امدادی مشابه و اطمینان بیشتر از کیفیت خدمات ارائه‌شده، از مزیت‌هایی است که بسپر را متمایز می‌کند. ارتباط این برنامه با گروه صنعتی ایران‌خودرو، امدادخودرو ایران و ایساکو نیز می‌تواند خیال کاربران را از کیفیت خدمات راحت‌تر کند.

۶ . مسیریابی بدون نیاز به اینترنت با OsmAnd

هنگام سفر ممکن است در بخشی از جاده، آنتن تلفن همراه به‌یک‌باره قطع شود. در چنین شرایطی، عملکرد مسیریاب‌های آنلاین مختل می‌شود و یک اشتباه در انتخاب خروجی یا مسیر فرعی می‌تواند شما را چندین کیلومتر از مسیر اصلی دور کند. OsmAnd برای چنین موقعیت‌هایی کاربرد دارد؛ زیرا می‌تواند بدون اتصال به اینترنت نیز مسیر را نمایش دهد و شما را تا مقصد راهنمایی کند.

OsmAnd یک مسیریاب خارجی مبتنی بر نقشه‌های OpenStreetMap است. کافی است پیش از حرکت، نقشه منطقه موردنظر را دانلود کنید تا در طول سفر برای مشاهده نقشه و دریافت راهنمایی‌های مسیریابی به اینترنت وابسته نباشید. در این برنامه می‌توان مسیر را متناسب با نوع وسیله نقلیه، از جمله خودرو، موتورسیکلت یا وسایل نقلیه سنگین، تنظیم کرد.

نصب کدام اپلیکیشن‌های رانندگی اولویت دارد؟

لازم نیست تمام اپلیکیشن‌های خودرویی موجود را روی گوشی خود نصب کنید. بهتر است برنامه‌هایی را انتخاب کنید که هرکدام یکی از نیازهای اصلی شما را پوشش دهند. بیمه‌دات‌کام با یادآوری تمدید بیمه، امکان خرید آنلاین بیمه‌نامه و ارائه خدماتی مانند استعلام خلافی و پرداخت عوارض آزادراهی، یک اپلیکیشن جامع و کاربردی برای رانندگان است.

نشان برای مسیریابی روزمره، ۱۴۱ برای بررسی وضعیت جاده‌ها و OsmAnd برای مسیریابی آفلاین کاربرد دارند. ماشین من کمک می‌کند سرویس‌های دوره‌ای خودرو را فراموش نکنید و بسپر نیز برای دریافت امداد و خدمات خودرو در محل قابل استفاده است.

اگر شما هم اپلیکیشن کاربردی دیگری برای رانندگان می‌شناسید یا تجربه استفاده از این برنامه‌ها را دارید، نام آن را در بخش دیدگاه‌ها بنویسید تا این فهرست با پیشنهادهای شما کامل‌تر شود.