به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به اطلاع میرساند، در راستای توسعه ظرفیت های جدید و به منظور فراهم سازی امکان بهره مندی متقاضیان واجد شرایط از الگوی جدید تامین و احداث ویلای شخصی توسط خانه مدارس فرایند ثبت درخواست اولیه متقاضیان زمین و ساخت ویلا با اقساط ۵ ساله از تاریخ ۲۷ شهریور آغاز شد.

فراخوان ثبت نام برای واگذاری زمین با اقساط ۵ ساله

به اطلاع می‌رساند، در راستای توسعه ظرفیت‌های جدید و به‌منظور فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از الگوی جدید تأمین و احداث ویلای شخصی توسط خانه مدارس، فرآیند ثبت درخواست اولیه متقاضیان زمین و ساخت ویلا با اقساط ۵ ساله از تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شد..

این طرح با هدف فراهم‌سازی زمینه تملک زمین، احداث ویلای اختصاصی و امکان پرداخت متناسب با توان مالی متقاضیان طراحی و برنامه‌ریزی شده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند ضمن انتخاب الگوی موردنظر، نسبت به تعیین مشخصات، امکانات و ویژگی‌های ویلای اختصاصی خود، در چارچوب ضوابط فنی، اجرایی و مقررات حاکم بر طرح، اقدام نمایند.

با توجه به ظرفیت محدود طرح و برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، درخواست‌های ثبت‌شده پس از بررسی اطلاعات و مستندات ارائه‌شده و احراز شرایط متقاضیان، مطابق ضوابط و اولویت‌های تعیین‌شده، مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهند گرفت.

مراحل اجرای طرح

مرحله اول ـ ثبت درخواست اولیه

ثبت درخواست اولیه توسط متقاضیان از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مرحله دوم ـ بررسی درخواست‌ها

بررسی درخواست‌های ثبت‌شده توسط خانه مدارس، بر اساس شرایط و اولویت‌های تعیین‌شده.

مرحله سوم ـ اعلام متقاضیان واجد شرایط

انتخاب و اطلاع‌رسانی به متقاضیان واجد شرایط، متناسب با ظرفیت موجود، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ از طریق پیامک.

مرحله چهارم ـ دریافت و تکمیل مدارک

دریافت، بررسی و تکمیل مدارک و اطلاعات موردنیاز متقاضیان منتخب.

مرحله پنجم ـ انجام فرآیندهای مالی و قراردادی

انجام تشریفات و فرآیندهای مالی و قراردادی مربوطه مطابق ضوابط طرح.

مرحله ششم ـ انتخاب الگوی ویلا

انتخاب الگوی ویلای موردنظر و تعیین مشخصات و ویژگی‌های فنی و اجرایی آن در چارچوب الگوهای مصوب طرح.

مرحله هفتم ـ انعقاد قرارداد ساخت

انعقاد قراردادهای مربوطه پس از طی مراحل قانونی و اداری و تأیید نهایی شرایط متقاضی.

مرحله هشتم ـ آغاز عملیات اجرایی

آغاز فرآیند اجرا و احداث ویلا مطابق برنامه زمان‌بندی و مفاد قراردادهای منعقدشده.

محدوده اجرای طرح

این طرح در استان گیلان، شهرستان بندر انزلی اجرا خواهد شد و متقاضیان واجد شرایط از سراسر کشور می‌توانند در فرآیند ثبت درخواست اولیه شرکت نمایند.

متقاضیان محترم به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر، اطلاع از شرایط و ضوابط طرح و ثبت درخواست اولیه، می‌توانند به وب‌سایت خانه مدارس به نشانی https://khanemadares.ir مراجعه نموده و از طریق انتخاب گزینه فرم ثبت‌نام نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات موردنیاز اقدام نمایند.

لازم به توضیح است که ثبت درخواست اولیه به‌هیچ‌وجه به منزله پذیرش قطعی متقاضی، تخصیص زمین یا واحد، ایجاد حق مکتسبه و یا ایجاد هرگونه تعهد برای مجری طرح نبوده و پذیرش نهایی متقاضیان منوط به بررسی و تأیید اطلاعات و مدارک ارائه‌شده، احراز شرایط و ظرفیت موجود طرح خواهد بود.

همچنین مراحل بعدی صرفاً پس از تأیید نهایی شرایط متقاضی و مطابق ضوابط، مقررات و برنامه اجرایی طرح انجام خواهد شد.

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