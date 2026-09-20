به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشیخرم اظهار کرد: آمار ترددهای ثبتشده در محورهای مواصلاتی استان همدان در مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به تیر ماه رشد ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای نوین برای پایش دقیق محورها افزود: در حال حاضر ۹۸ دستگاه ترددشمار در جادههای استان فعال است و از ۱۰۴ سامانه ثبت تخلف سرعت نصبشده، ۹۹ ایستگاه بهصورت آنلاین فعال بوده و بر رعایت سرعت مطمئنه نظارت دارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان همچنین از فعالیت ۴ سامانه توزین در حال حرکت و ۳۷ ایستگاه دوربین نظارت تصویری برای رصد لحظهای وضعیت ترافیکی محورها خبر داد.
پرورشیخرم با استناد به اطلاعات سامانههای پلاکخوان تصریح کرد: از ابتدای مردادماه تاکنون یک میلیون و ۹۱۷ هزار پلاک خودروی یکتا در محورهای برونشهری استان رویت شده که از این تعداد یک میلیون و ۷۴۸ هزار پلاک مربوط به وسایل نقلیه شخصی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس تحلیل دادههای آماری استانهای تهران، مرکزی و البرز به ترتیب بیشترین سهم را در مقاصد سفر وسایل نقلیه با مبدا استان همدان به خود اختصاص دادهاند.
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