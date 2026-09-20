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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

ماجرای خروج بیمه ای ۱۰ قلم داروی بیماران خاص+فیلم

ماجرای خروج بیمه ای ۱۰ قلم داروی بیماران خاص+فیلم

گزارش های میدانی نشان می دهد که ۱۰ قلم داروی پرمصرف بیماران خاص، در نیمه شهریور ۱۴۰۵ از پوشش بیمه ای خارج شده و همین موضوع، پرداختی های بیماران را به شدت افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از اقلام دارویی بیماران خاص که تحت پوشش صندوق صعب العلاج قرار دارد، به یکباره از پوشش بیمه ای خارج شدند و در نتیجه آن، پرداختی از جیب بیماران، به شدت افزایش یافت.

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، نبود بودجه برای صندوق صعب العلاج را، علت بروز چنین مشکلی برای بیماران عنوان کرد و در عین حال از کمک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، خبر داد و گفت: پوشش بیمه ای این ۱۰ قلم دارو؛ دوباره اعمال خواهد شد.

۸ قلم از این داروها برای بیماران مبتلا به سرطان و دو قلم نیز برای بیماران ام اس استفاده می شود.

بررسی ها نشان می دهد، ۷۵۰۰ بیمار از این ۱۰ قلم دارو استفاده می کنند.

کد مطلب 6952797
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • میلاد IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
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      پاسخ
      با سلام مادر بنده نیاز به داروی تراستوزوماب دروکستکان دارن که با وجود ایرانی بودن از لیست بیمه تامین اجتماعی حذف شده و بیمه ها سلامت پوشش بیمه ای دارند میخواستم پیگیری کنید تورو خدا این مشکل حل بشه مریضای صعب العلاج شدیداً به این دارو نیاز دارند بون پوشش بیمه نمیتونیم تهیه کنیم

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