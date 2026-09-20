ماجرای خروج بیمه ای ۱۰ قلم داروی بیماران خاص+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از اقلام دارویی بیماران خاص که تحت پوشش صندوق صعب العلاج قرار دارد، به یکباره از پوشش بیمه ای خارج شدند و در نتیجه آن، پرداختی از جیب بیماران، به شدت افزایش یافت.

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، نبود بودجه برای صندوق صعب العلاج را، علت بروز چنین مشکلی برای بیماران عنوان کرد و در عین حال از کمک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، خبر داد و گفت: پوشش بیمه ای این ۱۰ قلم دارو؛ دوباره اعمال خواهد شد.

۸ قلم از این داروها برای بیماران مبتلا به سرطان و دو قلم نیز برای بیماران ام اس استفاده می شود.

بررسی ها نشان می دهد، ۷۵۰۰ بیمار از این ۱۰ قلم دارو استفاده می کنند.