به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی پروژههای قابل طرح در کمیته راهبری رفع موانع سرمایهگذاری با هدف بررسی مسائل و چالشهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و پروژههای مرتبط با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شهرداری تهران، صبح امروز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و علیرضا زاکانی شهردار تهران در محل برج میلاد برگزار شد.
در این نشست، هفت سرمایهگذار به ارائه طرحها، مسائل و موانع پیشروی پروژههای خود در حوزههای مختلف از جمله پروژههای اقامتی و هتلسازی پرداختند و چالشهای موجود برای پیشبرد، تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، راهکارهای اجرایی و ظرفیتهای حمایتی دو دستگاه برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای پروژهها بررسی و پیشنهادهای لازم ارائه شد.
تهران به برندهای معتبر در صنعت هتلداری نیاز دارد
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در این نشست با تاکید بر اهمیت برندسازی در صنعت هتلداری، اظهار کرد: تهران فراتر از چند سازه به برندسازی نیاز دارد، ما در صنعت هتلداری برند نداریم و لازم است برای ایجاد و توسعه برندهای معتبر در این حوزه، برنامهریزی و حمایتهای لازم انجام شود.
او همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام گردشگری در پایتخت افزود: برای اتمام پروژههای نیمهکاره در تهران با شهرداری به نتیجه رسیدهایم که با نگاه حمایتی، همکاریهای لازم برای تسریع در روند تکمیل این پروژهها انجام شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد: رفع موانع سرمایهگذاری و تسهیل مسیر اجرای پروژههای گردشگری، نیازمند همافزایی دستگاههای مسئول، کاهش گلوگاههای اداری و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر است، رویکردی که میتواند به فعالشدن ظرفیتهای موجود و تسریع در ورود پروژهها به مرحله بهرهبرداری منجر شود.
مصوبه معافیت ۸۰ درصدی ساخت هتلها به ۵۳ شهر رسید
علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نیز در این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تفاهمها و تعاملات میان دو دستگاه به گامهای مؤثر در مسیر توسعه گردشگری تهران منجر شود، به برخی همکاریهای انجامشده برای تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای مورد نیاز پروژههای گردشگری اشاره کرد.
او با اشاره به مصوبه معافیت ۸۰ درصدی ساخت هتلها و تاسیسات گردشگری در شهر تهران گفت: این مصوبه با ابتکار شهرداری تهران آغاز شد و در ادامه به یک پویش عمومی تبدیل شد.
شالبافیان افزود: این مصوبه یکی از مهمترین چالشهای شهر تهران را مرتفع کرد و تاکنون در ۵۳ شهر به اجرا درآمده است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین تدوین و اجرای الگوی کاربری ترکیبی گردشگری و شناسایی نقاط مناسب در شهر تهران برای احداث هتل را از جمله محورهای همکاری در حال انجام میان وزارت میراثفرهنگی و شهرداری تهران عنوان کرد.
او در ادامه بر ضرورت پایبندی سرمایهگذاران به تعهدات خود برای تسریع در تکمیل پروژهها و رساندن طرحها به مرحله بهرهبرداری تاکید کرد و افزود: تحقق اهداف توسعه گردشگری، در کنار حمایت دستگاههای اجرایی، نیازمند ایفای مسئولیت و تعهد سرمایهگذاران در قبال زمانبندی و تکمیل پروژههاست.
عابدیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، نیز در این نشست از آغاز مطالعات پایه و تدوین طرح موضوعی با رویکرد گردشگری در ۹ سرفصل خبر داد.
او حوزههای فرهنگی و تاریخی، مذهبی، تفرجگاهی، سلامت، اقامتی، مسیرهای ترانزیتی، تجاری و رویدادی را از جمله محورهای مورد مطالعه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد اخذ مصوبه خاص از کمیسیون ماده پنج، زمینه استفاده هدفمند از ظرفیتهای تشویقی موجود برای توسعه گردشگری در تهران را فراهم کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین به انجام مطالعات و شناسایی نقاط مکانی در حوزه حرایم بناهای تاریخی شهر تهران اشاره کرد و گفت: ۱۲ پروژه در حوزه حریم با هدف تقویت ظرفیتهای اکولوژیک تعریف کردهایم و در تلاش هستیم مصوبهای اخذ شود که امکان شمول این ظرفیتها را فراهم کند.
در این نشست، علاوه بر طرح مسائل و چالشهای هفت سرمایهگذار، ظرفیتهای مشترک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شهرداری تهران برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، توسعه زیرساختهای اقامتی، شناسایی پهنههای مناسب برای سرمایهگذاری گردشگری و بهرهگیری هدفمند از مشوقهای شهری مورد بررسی قرار گرفت.
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