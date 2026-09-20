به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الا پامفیلووا، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در نشست خبری در مرکز اطلاع‌رسانی این کمیسیون گفت تا صبح یکشنبه بیش از ۴۵ درصد روس‌ها در انتخابات رأی داده‌اند. همچنین شمار رأی‌دهندگانی که از طریق سامانه رأی‌گیری الکترونیکی از راه دور رأی خود را به صندوق انداخته‌اند، از ۶ میلیون نفر فراتر رفته است.

پامفیلووا گفت حملات سایبری به سامانه‌های اطلاعاتی مسکو باعث اختلال کوتاه‌مدت در پایانه‌های رأی‌گیری الکترونیکی شد، اما فعالیت این پایانه‌ها به‌طور کامل از سر گرفته شده و اکنون به‌صورت عادی کار می‌کنند.

او همچنین با اشاره به رأی‌دهی روس‌ها در مناطق مرزی نزدیک کشورهای حوزه بالتیک و لهستان گفت هر رأیی که از سوی روس‌های ساکن این مناطق به صندوق انداخته می‌شود، اهمیت دارد.

پامفیلووا گفت: هر رأی بسیار مهم است. این افراد صرفاً مانند ساکنان مسکو از جای خود بلند نشده و به‌صورت الکترونیکی رأی نداده‌اند یا به نزدیک‌ترین حوزه رأی‌گیری که دسترسی آسانی داشته باشد نرفته‌اند. برای ما، همه چیز در روسیه بسیار آسان‌تر است. این افراد مجبور بودند بر موانع متعددی غلبه کنند. آنها باید با محیطی نامساعد در کشورهایی که در آنها زندگی می‌کنند، مواجه می‌شدند.

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه تأکید کرد رأی‌گیری روس‌ها در «کشورهای غیردوست» در شرایط دشواری انجام می‌شود.

انتخابات ۲۰۲۶، نهمین دوره انتخابات دومای دولتی روسیه و نخستین انتخابات پارلمانی این کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین است. انتخابات برای ۲۰ سپتامبر تعیین شده بود، اما رأی‌گیری به مدت سه روز، از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر، انجام شد. در این انتخابات ۴۵۰ کرسی دومای دولتی برای یک دوره پنج‌ساله در معرض رأی‌گیری قرار گرفته است.