عرضه فیدلیتی الیت تیپ دو و اینوی هیبرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، با قیمت قطعی در سه طرح عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیرتاکسی عرضه می‌شود

فرآیند پیش ثبت‌نام از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۹ شهریور آغاز شده و تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه یکم دی ماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان واجد شرایط باید در این بازه زمانی با مراجعه به سامانه فروش به نشانی sale.bahman.ir، فرآیند ثبت درخواست خود را تکمیل کنند.

در این شرایط فروش، فیدلیتی الیت با قیمت حدود ۵ میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان و اینوی با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان عرضه شده است. هر دو خودرو با مدل ۱۴۰۵ و رنگ‌های سفید و مشکی به فروش می‌رسند.

در طرح های عادی و جوانی جمعیت، موعد تحویل خودرو ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده متقاضی واجد شرایط اعلام شده است. در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نیز تحویل ۳۰ روزه به تکمیل الزامات اسقاط، تسویه وجه و انتقال گواهی اسقاط به بهمن موتور وابسته خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، در بخشنامه ویژه متقاضیان طرح عادی، افراد تنها در صورتی مجاز به پیش ثبت‌نام هستند که مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب‌های بانکی معرفی شده به نام متقاضی (حساب وکالتی) مسدود کنند. افراد می‌توانند از بانک‌های رفاه، تجارت، صادرات، ملی، ملت، شهر، پارسیان و پاسارگاد جهت مسدودسازی اقدام کنند.

حداقل سن متقاضیان این طرح ۱۸ سال تمام است و افرادی که طی ۲۴ ماه گذشته از بهمن موتور خودرو خریداری کرده یا تحویل گرفته اند، امکان شرکت در این بخشنامه را ندارند.

