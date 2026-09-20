به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان ظهر یکشنبه در نشست نظارت بر فضای مجازی با محوریت مقابله با عرضه و تبلیغ کالاهای قاچاق و غیرمجاز اظهار کرد: توسعه فروشگاههای اینترنتی و استفاده از فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی و شیوههای جدید پرداخت، در کنار افزایش رفاه و قدرت انتخاب مردم، زمینه بروز برخی آسیبها از جمله عرضه کالای قاچاق، اقلام غیرمجاز و تقلبی و تبلیغات خلاف واقع را نیز فراهم کرده است.
وی افزود: عرضه کالاهای فاقد خدمات پس از فروش و تضییع حقوق مصرفکنندگان از دیگر پیامدهایی است که در صورت نبود نظارت مؤثر بر فعالیتهای تجاری در فضای مجازی میتواند گسترش پیدا کند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت نظارتهای مالی و اطلاعاتی ادامه داد: ارائه راهکارهای عملیاتی به دستگاههای متولی، اجرایی و انتظامی برای تقویت واحدهای اطلاعات مالی، رصد تراکنشهای مشکوک، شناسایی و توقیف داراییهای حاصل از جرم و همکاری نظام بانکی برای شناسایی مجرمان از برنامههای پیش رو است.
موسویان ایجاد سازوکارهای مشترک برای تبادل سریع اطلاعات میان دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و نهادهای مالی را ضروری دانست و گفت: با افزایش تبادل اطلاعات میان این مجموعهها میتوان خلأهای اطلاعاتی را کاهش داد و روند شناسایی شبکههای فعال در قاچاق و جرایم سازمانیافته را سرعت بخشید.
وی با بیان اینکه مقابله با قاچاق صرفاً با اقدامات قضایی و انتظامی محقق نمیشود، تصریح کرد: برنامهریزی برای پیشگیری از این جرایم باید در کنار برخورد با مجرمان مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای مسئول باید موضوع اشتغالزایی در مناطق آسیبپذیر، آموزشهای حرفهای برای جوانان، اجرای برنامههای پیشگیرانه و حمایت از خانوادههای در معرض آسیب را دنبال کنند.
دادستان اصفهان همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه رصد فضای مجازی اشاره کرد و گفت: کمیته رصد فضای مجازی در دادستانی استان با حضور عوامل انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی تشکیل شده و تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی برخورد سریع با توزیعکنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی را از الزامات مقابله با جرایم سازمانیافته دانست و افزود: شناسایی بهموقع فعالیتهای مجرمانه در فضای مجازی میتواند از گسترش آسیبهای اجتماعی و شکلگیری شبکههای سازمانیافته جلوگیری کند و دستگاههای مسئول باید با هماهنگی، سرعت و قاطعیت در این زمینه اقدام کنند.
موسویان خواستار شناسایی گردانندگان صفحات و کانالهایی شد که به صورت سازمانیافته اقدام به خرید و فروش کالای قاچاق میکنند و اظهار کرد: دستگاه قضایی با اقداماتی که امنیت روانی جامعه و اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، برخورد قانونی خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت توجه شهروندان هنگام خرید اینترنتی اشاره کرد و گفت: مردم از خرید کالا از درگاههای اینترنتی غیرمجاز و فاقد نماد اعتماد الکترونیکی و مجوزهای لازم خودداری کنند تا در معرض کلاهبرداری و تضییع حقوق خود قرار نگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در پایان بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای مقابله با تبلیغ و عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: شفافسازی گردش کالا، تقویت همکاری میان دستگاههای مسئول، استفاده از ظرفیت اصناف، انجمنها و تشکلهای تخصصی، حمایت از کسبوکارهای قانونی و جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز از جمله راهکارهای مؤثر برای پیشگیری و مقابله با عرضه کالای قاچاق و اقلام غیرمجاز در فضای مجازی است.
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