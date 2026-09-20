به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر هدایتی در نشست کنشگران و فعالان قرآنی خراسان شمالی اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در سالهای اخیر از یک نهاد صرفاً اجرایی به سازمان گفتمانساز تبدیل شده که با هدایت جریانهای فکری و اجتماعی، فعالیتهای دینی و تبلیغی را جهت میبخشد.
وی در ادامه افزود: با اشاره به پیچیدگیهای جنگ شناختی دشمن، وظیفه فعالان و مسئولان در این راستا بسیار سنگین و فوری است و جهاد تبیین مهمترین تکلیف الهی است که رساندن پیام حق به جامعه و مقابله با دروغپردازی دشمن را هدف قرار میدهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: دو گفتمان محوری دیگر که سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس رهنمودهای رهبران شهید پیگیری میکند، «قرآن، کتاب زندگی» یا همان «نهضت زندگی با آیات» و همچنین گفتمان «مبارزه، جهاد و مقاومت» است و مقاومت را تنها راه پیشرفت عنوان کرد.
هدایتی بیان کرد: گفتمان پنجم که از سه گفتمان پیشین جداییناپذیر است، «خونخواهی» است که امتداد مقاومت، زندگی قرآنی، عزت و نفی سلطه محسوب میشود و گاهی برخی مسئولان ناخواسته، حرف دشمن را تکرار میکنند.
وی با اشاره به ریشه تاریخی خونخواهی در واقعه کربلا و قیام مختار افزود: ادامه مسیر خونخواهی حضرت اباعبدالله (ع) تا ظهور امام زمان (عج) وظیفه دینی و اجتماعی جامعه اسلامی است و این خونخواهی صرفاً یک قصاص نیست، بلکه حرکتی است که با زندگی مردم گره خورده و با ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان، جرئت تعرض به رهبران و نظام اسلامی را از آنان سلب میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر حمایت از فعالان قرآنی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی کار خود را فراتر از ساعات اداری و با ارتباط عمیق با مردم، مساجد و هیئتهای مذهبی آغاز میکند و مسئولیت فعالان قرآنی بسیار مهم است و باید از نگاه صرفاً وظیفهمحور به تکالیف ابلاغی پرهیز شود؛ چرا که کار مردمی، جهادی و دلی است و نیازمند پیشبرد فعالانه توسط همگان است.
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