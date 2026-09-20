به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نقدوبررسی موج کُره‌ای؛ شناخت، تحلیل و راهکارهای مواجهه با موج کره‌ای در جنگ نرم فرهنگی» نوشته محمدجواد نصیری، پژوهشی درباره ابعاد مختلف گسترش فرهنگ کره‌ای و تأثیر آن بر ذهن، هویت و سبک زندگی نسل جدید است. این کتاب با نگاهی انتقادی تلاش می‌کند «هالیو» را فراتر از یک جریان سرگرمی و موسیقی بررسی کرده و سازوکارهای فرهنگی، رسانه‌ای، روان‌شناختی و اقتصادی آن را مورد واکاوی قرار دهد.

نصیری در این اثر، موج کره‌ای را از منظر چهار لایه فکری و ارزشی، روان‌شناختی و هویتی، اجتماعی و رسانه‌ای و تربیتی و راهبردی بررسی می‌کند و به موضوعاتی همچون کی‌پاپ، سریال‌های کره‌ای، فرهنگ هواداری، سبک پوشش و آرایش، مصرف فرهنگی، سلبریتی‌پرستی و معنویت‌های نوظهور می‌پردازد.

یکی از ویژگی‌های این پژوهش، استفاده از روش «مردم‌نگاری مجازی» در کنار مطالعات کتابخانه‌ای است. نویسنده در فرایند تحقیق، علاوه بر بررسی فضای مجازی و میدان‌های واقعی مرتبط با این جریان، از گفت‌وگو با والدین، معلمان، روان‌شناسان، متخصصان حوزه فرق و معنویت‌های نوظهور و صاحب‌نظران فرهنگ شرق نیز بهره گرفته است.

کتاب همچنین تلاش می‌کند ابعاد فرامرزی موج کره‌ای و پیوند آن با صنایع فرهنگی و اقتصادی را بررسی کند. از نگاه نویسنده، سریال، موسیقی و چهره‌های مشهور کره‌ای می‌توانند در کنار سرگرمی، به ابزارهایی برای معرفی و مصرف محصولات حوزه‌هایی مانند مد، لوازم آرایشی و فناوری تبدیل شوند و در شکل‌دهی به سبک زندگی مخاطبان نقش داشته باشند.

موج کره ای روی خط نقد

«نقدوبررسی موج کُره‌ای» در بخش دیگری به پیامدهای فرهنگی و هویتی این جریان می‌پردازد و موضوعاتی مانند «افسون‌شدگی» جوانان، شکل‌گیری خرده‌فرهنگ‌های دیجیتال در میان هواداران، تأثیر الگوهای سلبریتی بر هویت و سبک زندگی و بازنمایی برخی مفاهیم معنوی و اخلاقی در آثار نمایشی کره‌ای را بررسی می‌کند.

در نهایت، این کتاب تنها به توصیف و آسیب‌شناسی موج کره‌ای محدود نمی‌شود و تلاش دارد راهکارهایی برای شناخت این جریان و مواجهه آگاهانه با آن ارائه دهد؛ از همین رو، مخاطبان آن را می‌توان در میان پژوهشگران حوزه فرهنگ و رسانه، فعالان فرهنگی و تربیتی، معلمان، والدین و علاقه‌مندان به مطالعات فرهنگ عامه و رسانه جست‌وجو کرد.

الحاد عمل‌گرا و چالش فضای مجازی

این روزها در فضای مجازی، با حجم انبوهی از شبهات روبرو هستیم که دین را سدی در برابر پیشرفت و تفکر معرفی می‌کنند. اما آیا واقعاً این ادعاها پایه‌ علمی دارند یا صرفاً جریان‌سازی‌هایی هستند که از لایه‌های سطحیِ فلسفی بیرون آمده‌اند؟

کتاب «الحاد عمل‌گرا»، نوشته دکتر احمد منصوری‌ماتک، فراتر از یک نقد ساده است. این اثر تلاش می‌کند بدون شعارزدگی، با نگاهی تحلیلی به ریشه‌های «دین‌ستیزی» مدرن نگاه کند و پاسخی مستدل به ادعاهای مطرح شده درباره اخلاق، انسانیت و افسردگی بدهد.

الحاد عمل‌گرا(Pragmatic Atheism) نوعی خداناباوری است که به‌جای تمرکز بر اثبات عدم وجود خدا، تأثیر عملی و اجتماعی دین را نقد می‌کند. این دیدگاه ادعا می‌کند که باورهای دینی، مانعی برای عقلانیت، اخلاق، آزادی و پیشرفت اجتماعی هستند. ملحدان عمل‌گرا با استناد به مواردی از عملکرد نادرست پیروان دین، تلاش می‌کنند ایمان دینی را بی‌اثر و حتی زیان‌بار جلوه دهند. پژوهش حاضر با بررسی مبانی فلسفی و جامعه‌شناختی این رویکرد، پیش‌فرض‌های آن را تحلیل کرده و نشان می‌دهد که دین نه‌تنها با عقلانیت و اخلاق در تضاد نیست، بلکه نقش مهمی در توسعه فردی و اجتماعی دارد.