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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

کشف مزرعه ماینینگ با ۵۰ دستگاه به ارزش ۵۰ میلیارد در غرب تهران

کشف مزرعه ماینینگ با ۵۰ دستگاه به ارزش ۵۰ میلیارد در غرب تهران

شهریار- جانشین انتظامی غرب استان تهران از کشف یک مزرعه استخراج رمزارز با ۵۰ دستگاه ماینر به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهریار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، یعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، از کشف یک مزرعه استخراج رمزارز با ۵۰ دستگاه ماینر به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهریار خبر داد.

جانشین انتظامی غرب استان تهران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر استخراج غیرمجاز رمزارز توسط افرادی سودجو در شهریار، رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران سافا غرب استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران سافا با انجام اقدامات فنی نسبت به شناسایی محل استخراج رمزارز اقدام کردند و با هماهنگی قضائی و در عملیاتی مشترک با پلیس امنیت اقتصادی، سه متهم در این خصوص دستگیر شدند که در بازرسی از محل، ۵۰ دستگاه ماینر کشف شد.

زلفخانی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینرهای کشف‌شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی‌های پلیسی به استفاده از انشعاب غیرمجاز برق برای استخراج رمزارز به مدت سه ماه اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6952900

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