به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور باقربیک، بعد از ظهر یکشنبه، در جلسه شورای راهیاری، از برگزاری دوره تخصصی ویژه ائمه جماعات عامل برای اجرای بهتر طرح «متم» خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در ادامه اظهار کرد: مسجد، جایگاه اصلی و مرکز همه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است و اگر بخواهیم کارهای مردمی به‌درستی انجام شود، پایه آن باید مسجد باشد؛ هر حرکتی که از مسجد آغاز شود، در دل مردم جای می‌گیرد و به نتیجه می‌رسد.

وی افزود: به همین دلیل، همه تلاش‌ها باید در این مسیر خلاصه شود تا مساجد به کانون‌های فعال و پرجاذبه در هر شهرستان و محله تبدیل شوند.

باقربیک با اشاره به برگزاری دوره تخصصی ویژه ائمه جماعات عامل گفت: این دوره‌ها کمک می‌کند تا ائمه محترم با اهداف طرح «متم» و روش‌های اجرای آن بهتر آشنا شوند و بتوانند آن را به‌خوبی در مساجد پیاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین جلسه‌های مشترک با ائمه محترم جمعه و مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار خواهد شد تا مشکلات و نیازهای میدانی شنیده شود و با هم‌فکری، راهکارهای درست پیدا شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران از همه راهیاران خواست به طرح «متم» اهتمام جدی‌تر و قوی‌تری داشته باشند، چراکه موفقیت این طرح به مشارکت فعال و میدانی همکاران در شهرستان‌ها وابسته است.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل روسای تبلیغات اسلامی برای همیاری و نقش‌آفرینی مؤثر در پیشبرد این طرح گفت: همه ما شانه همدیگریم و با همدلی، این گام‌ها به تعالی مساجد و رشد فعالیت‌های مردمی منجر خواهد شد.