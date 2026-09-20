«نشان شهریار»؛ پیشنهادی برای پاسداشت فعالان فرهنگ و ادب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول برگی عصر یکشنبه در سیصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به موفقیت یکی از اعضای شورا در دریافت نشان فردوسی اظهار کرد: کسب این نشان از سوی مرتضی طوسی به عنوان یکی از فعالان فرهنگی شمال‌غرب کشور، اتفاقی ارزشمند و مایه افتخار است.

وی با اشاره به همزمانی این موفقیت با ایام بزرگداشت استاد شهریار افزود: با توجه به جایگاه و شخصیت فرهنگی و ادبی شهریار، می‌توان نشانی با عنوان «نشان شهریار» ایجاد کرد تا به چهره‌های شاخص و فعالان عرصه فرهنگ و ادب اعطا شود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و زبانی منطقه تأکید کرد و گفت: اگر قرار است در حوزه زبان ترکی اقدامات و مجموعه‌هایی شکل بگیرد، آذربایجان‌شرقی و شمال‌غرب کشور نیز از ظرفیت و توان لازم برای انجام چنین فعالیت‌هایی برخوردار هستند.

برگی ادامه داد: نباید اجازه داد دیگران در حوزه فرهنگ و زبان منطقه پیشگام شوند و ما از ظرفیت‌های خود استفاده نکنیم؛ چراکه آذربایجان‌شرقی از چهره‌ها و مفاخر برجسته‌ای برخوردار است که می‌توان از نام و جایگاه آنها برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی بهره گرفت.

انتقاد از غیبت وزیر فرهنگ در برنامه‌های بزرگداشت شهریار

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه‌های بزرگداشت استاد شهریار در تبریز اظهار کرد: جایگاه شهریار اقتضا می‌کرد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این برنامه‌ها حضور داشته باشد.

برگی افزود: نمایندگان مجلس شهر باید درباره علت عدم حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه‌های بزرگداشت شهریار پیگیری‌های لازم را انجام دهند و مشخص شود چرا این برنامه‌ها بدون حضور متولی اصلی حوزه فرهنگ برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه شهریار در زمان حیات خود نیز مظلوم بود، گفت: امروز نیز باید بیش از گذشته به جایگاه و شخصیت این شاعر بزرگ توجه شود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به خاطره‌ای از دیدار استاد شهریار با رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه داد: توجه و احترام ویژه‌ای که در آن دیدار نسبت به شهریار صورت گرفت، نقش مهمی در معرفی جایگاه این شاعر به جامعه داشت.

تبریز ظرفیت تبدیل شدن به پایتخت اقتصادی کشور را دارد

برگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشنهاد شهردار تبریز برای تبدیل این شهر به پایتخت اقتصادی کشور، این ایده را قابل توجه دانست و اظهار کرد: تبریز و آذربایجان از ظرفیت‌های لازم برای ایفای نقشی برجسته در اقتصاد کشور برخوردار هستند.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در تفکیک پایتخت سیاسی و اقتصادی افزود: تبریز از گذشته یکی از مراکز مهم اقتصادی منطقه بوده و موقعیت جغرافیایی آن در مسیر ارتباطی ایران با ترکیه و قفقاز، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه مبادلات اقتصادی ایجاد کرده است.

برگی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی تبریز گفت: تراکتورسازی، ماشین‌سازی، صنایع فولاد، صنایع غذایی، فرش، کفش و صنایع‌دستی بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه هستند.

وی ادامه داد: با توجه به این ظرفیت‌ها، تبریز می‌تواند در سطح ملی به عنوان یکی از مراکز اصلی اقتصادی کشور مطرح شود و لازم است برای تحقق این هدف اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین خواستار توجه بیشتر دولت به ظرفیت‌های اقتصادی تبریز شد و گفت: انتظار می‌رود از ظرفیت‌های موجود برای تقویت جایگاه اقتصادی این شهر استفاده بیشتری شود.

انتقاد از نحوه بازتاب برخی مباحث جلسات شورا

برگی در ادامه با انتقاد از نحوه انتشار برخی مطالب مطرح‌شده در صحن شورای شهر اظهار کرد: گاهی بخش‌هایی از سخنان اعضای شورا با فاصله کوتاهی پس از طرح در جلسه منتشر می‌شود و در برخی موارد نیز محتوای مطرح‌شده به شکل کامل و دقیق انعکاس نمی‌یابد.

وی خواستار رسیدگی به نحوه انتشار و بازتاب مباحث جلسات شورا شد و افزود: رسانه‌ها و خبرنگاران مورد احترام هستند، اما در انعکاس مطالب باید عدالت و دقت رعایت شود.

برگی همچنین نسبت به نحوه انتخاب خبرنگاران برای تجلیل در برنامه‌های شورا انتقاد کرد و گفت: اگر قرار است از خبرنگاران تجلیل شود، باید این اقدام با رعایت عدالت و به شکل برابر میان رسانه‌ها انجام شود.