اجرای ۲۸ برنامه مردمی طی هفته دفاع مقدس در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین انوری عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به محوریت مردم در برنامههای هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برنامههای خیابان جمهوری اسلامی یاسوج هر شب با محوریت گروه مرتبط با عنوان همان روز برگزار میشود.
وی افزود: برنامههای مربوط به روز زنان با مشارکت جامعه زنان، روز اصناف با حضور اصناف و دستگاههای مرتبط، روز عشایر با حضور روستاییان و عشایر و با پوشش لباس محلی و برنامه روز پایانی نیز با مشارکت نیروهای نظامی و انتظامی برگزار خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویراحمد از برگزاری یادواره شهدای شهرستان بویراحمد به عنوان کنگره شهرستانی در روز ششم هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: فضاسازی شهری، تبلیغات محیطی و میدانی، نشستهای روشنگری و یادوارههای شهدا در سطح محلات، پایگاهها و حوزههای مقاومت نیز در طول هفته اجرا میشود.
سرهنگ انوری با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس در بویراحمد بیان کرد: روز نخست با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایهداران ایثار و همبستگی ملی» با سرکشی از خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران، رژه خودرویی و آیین ویژه شبانه ساعت ۲۰:۳۰ در میدان مرکزی شهر برگزار میشود.
وی ادامه داد: روز دوم با عنوان «شهیدان، جانبازان، آزادگان، قهرمانان جاودانه وطن» شامل همایش پیادهروی و نواختن زنگ ایثار و مقاومت است و روز سوم با عنوان «زنان، مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت» نیز برنامههایی از جمله حضور بسیجیان در نماز جمعه، میقات صالحین، تکریم خانواده و موضوع فرزندآوری برگزار خواهد شد.
سرهنگ انوری گفت: روز چهارم با عنوان «دفاع همهجانبه، پشتیبانی مردمی، اصناف و سربازان» به سرکشی از صنوف و تجلیل از اصناف نمونه اختصاص دارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویراحمد افزود: روز پنجم با عنوان «مدافعان امنیت و عزت ایران، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر و روستاییان» با تجلیل از ذینفوذان و بسیجیان نمونه برگزار میشود.
وی تصریح کرد: روز ششم با عنوان «ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی» نیز نشستهای روشنگری در مدارس، محلات و روستاها همراه با اکران فیلم برگزار خواهد شد.
سرهنگ انوری ادامه داد: روز هفتم با عنوان «فرماندهان، عزتمداران و حماسهآفرینان» به تجلیل از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس و معرفی کتابهای مرتبط اختصاص دارد.
وی با اشاره به شعار محوری برنامههای امسال اظهار کرد: ۲۸ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی و یادوارهای همزمان با هفته دفاع مقدس با شعار «پیشکسوتان دفاع مقدس، طلایهداران ایثار و همبستگی ملی» در شهرستان بویراحمد اجرا میشود.
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