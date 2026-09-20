دندانپزشکی با بیهوشی برای بیماران خاص در اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین زرگر عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به راه‌اندازی این بخش تخصصی اظهار کرد: ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی با هدف تسهیل دسترسی بیماران خاص و کودکان نیازمند به درمان‌های پیچیده دهان و دندان در خوزستان آغاز شده است.

وی در تشریح اهداف این اقدام افزود: این شیوه درمانی ویژه گروه‌هایی است که به دلیل شرایط بالینی خاص نظیر اوتیسم، معلولیت‌های ذهنی یا سن کم، امکان همکاری با دندانپزشک در شرایط معمول و در محیط مطب یا کلینیک را ندارند.

رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز پیرامون بسته خدماتی ارائه‌شده تصریح کرد: کلیه خدمات ترمیمی شامل پرکردن، عصب‌کشی، روکش، کامپوزیت، آمالگام و کشیدن دندان در اتاق عمل جنرال توسط اعضای هیئت علمی و دستیاران تخصصی گروه‌های کودکان، ترمیمی، زیبایی و اندو به بیماران ارائه می‌شود.

زرگر با اشاره به زمان‌بندی پذیرش و درمان بیماران توضیح داد: اعمال جراحی در این بخش دو روز در هفته انجام می‌شود که روزهای دوشنبه مختص گروه سنی کودکان و روزهای سه‌شنبه ویژه بیماران ۱۲ تا ۳۰ سال با سابقه معلولیت ذهنی، اوتیسم و افراد تحت پیوند مغز استخوان است.