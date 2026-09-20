تأکید استاندار بوشهر بر توسعه بیمه بخش کشاورزی و آبزی پروری

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی ایران، با تبریک انتصاب وی، بر ضرورت تقویت پوششهای بیمهای بخش کشاورزی و آبزیپروری استان تأکید کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای مهم استان در تولید محصولات کشاورزی و شیلاتی اظهار داشت: بیمه، یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولیدکنندگان و کاهش ریسک فعالیتهای کشاورزی است و باید متناسب با ظرفیتها و شرایط خاص استان بوشهر توسعه یابد.
وی با تأکید بر اهمیت بیمه محصولات راهبردی استان، خواستار توجه ویژه صندوق به بیمه گندم و گوجهفرنگی خارج از فصل شد و افزود: حمایت بیمهای از این محصولات میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک تولید و تقویت امنیت اقتصادی کشاورزان داشته باشد.
استاندار بوشهر همچنین پرورش میگو و آبزیپروری را از ظرفیتهای مهم اقتصادی و صادراتی استان دانست و بر ضرورت تقویت پوششهای بیمهای این بخش تأکید کرد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه کشاورزی و آبزیپروری استان و مخاطرات طبیعی و اقلیمی موجود، انتظار داریم صندوق بیمه کشاورزی با نگاه ویژه، زمینه افزایش ضریب پوشش بیمهای و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان بوشهری را فراهم کند.
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