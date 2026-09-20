نوری: طرح مدیریت محله در خراسان شمالی بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری بعدازظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری، با اشاره به سیاست دولت در تقویت محلهمحوری، اظهار داشت: پیوند اصلی در حوزه پیشگیری، حساسسازی محلات است و باید از ظرفیت محلات برای شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده کنیم.
وی با تأکید بر تقویت رویکرد محلهمحوری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، گفت: اجرای طرح مدیریت محله در استان بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته و با توجه به مشارکت دستگاههای اجرایی، میتواند بهعنوان یک الگوی مناسب در پیشگیری از اعتیاد دنبال شود.
نوری نقش فرمانداران را در اجرای این رویکرد مهم و کلیدی دانست و افزود: فرمانداران میتوانند در هماهنگی و پیشبرد برنامههای محلهمحور نقش مؤثری داشته باشند و دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با مأموریتهای خود در این طرح مشارکت کنند.
استاندار خراسان شمالی همچنین با تأکید بر نقش شهرداریها در حوزه پیشگیری، گفت: شهرداریها میتوانند با اجرای برنامههای تبلیغاتی، فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در آگاهیبخشی و پیشگیری از اعتیاد ایفا کنند که در این زمینه عملکرد بجنورد مطلوب بوده است.
وی بر استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمنهاد نیز تأکید کرد و گفت: ظرفیت بالقوه سمنها باید در حوزه پیشگیری فعال شود و با تشریح مخاطرات و عواقب جبرانناپذیر اعتیاد برای جامعه، از ایدهها و پیشنهادهای نمایندگان تشکلهای مردمنهاد استفاده کنیم.
نوری همچنین فراهم کردن بسترهای شادیبخش و نشاطآفرین در جامعه را از دیگر الزامات پیشگیری از آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و افزود: باید با رعایت هنجارهای اجتماعی، زمینه ایجاد برنامههای مفرح و نشاطآور برای مردم فراهم شود.
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