به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر بعد از ظهر یکشنبه در این آیین با قدردانی از مشارکت خیران در حمایت از دانش‌آموزان اظهار کرد: به همت این خیر نیک‌اندیش، یک‌هزار و ۴۰۰ بسته نوشت‌افزار تهیه و آماده توزیع شده است تا به دست دانش‌آموزان عزیز و کودکان کمتر برخوردار استان برسد.

احسان ایزدپناه افزود: در روزهای آینده نیز ۴۵۰ بسته نوشت‌افزار اهدایی دیگر در میان دانش‌آموزان هدف توزیع خواهد شد و تلاش می‌کنیم با همراهی خیران، بخشی از نیازهای ضروری دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی تأمین شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با اشاره به نقش خیران در تحقق اهداف بشردوستانه هلال‌احمر گفت: جمعیت هلال‌احمر در چارچوب مسئولیت‌های بشردوستانه و اجتماعی خود، همواره از ظرفیت خیران و داوطلبان برای حمایت از اقشار کمتر برخوردار استفاده کرده و این اقدامات با پشتیبانی نیکوکاران می‌تواند آثار ارزشمندی در جامعه به همراه داشته باشد.

حمایت از حوزه تحصیل و دانش‌آموزان، از جمله اقدامات ارزشمند جمعیت هلال‌احمر



رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر نیز با قدردانی از اقدامات جمعیت هلال‌احمر و خیران در حمایت از دانش‌آموزان گفت: یکی از توصیه‌های همیشگی حضرت امام خمینی(ره)، رهبر شهید و مسئولان کشور، فراهم‌کردن زمینه تحصیل برای همه کودکان و جلوگیری از بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل است.

مهدی مهرانگیز ادامه داد: حمایت از حوزه تحصیل و دانش‌آموزان، از جمله اقدامات ارزشمند جمعیت هلال‌احمر است و این حرکت را می‌توان از دو منظر حقوق عامه و خدمات عام‌المنفعه مورد توجه قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت از اقدامات خیرخواهانه و عام‌المنفعه، همواره در کنار جمعیت هلال‌احمر برای استمرار و تقویت چنین برنامه‌هایی حضور خواهد داشت و امیدواریم این مسیر خیر و برکت با مشارکت بیشتر خیران ادامه پیدا کند.

این برنامه در راستای حمایت از دانش‌آموزان کمتر برخوردار و با هدف تقویت عدالت آموزشی و تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، علاوه بر هزار و ۴۰۰ بسته آماده توزیع، ۴۵۰ بسته نوشت‌افزار اهدایی دیگر نیز در روزهای آینده میان دانش‌آموزان هدف توزیع خواهد شد.