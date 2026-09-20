به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر یکشنبه در آئین رونمایی و توزیع یک‌هزار و ۴۰۰ بسته نوشت‌افزار اهدایی به دانش‌آموزان مستعد و آینده‌ساز و کمتر برخوردار استان بوشهر با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: امیدواریم در سال تحصیلی جدید شاهد حضور کامل همه دانش‌آموزان در مدارس باشیم و هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات و کمبودهای ضروری از تحصیل و حضور در کلاس درس باز نماند.

وی افزود: آموزش و پرورش استان برای بازگشایی مدارس برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده و همه دستگاه‌های اجرایی نیز باید در چارچوب وظایف خود برای تحقق این هدف همکاری کنند؛ البته نقش اصلی و محوری در این زمینه بر عهده خانواده‌هاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های حمایتی و استفاده از ظرفیت خیران اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) با بهره‌گیری از ظرفیت خیران برای تأمین نیازهای ضروری دانش‌آموزان اقدام می‌کنند تا این قشر بتوانند سال تحصیلی خود را در فضایی عادلانه و با شرایط مناسب آغاز کنند.

تأمین نوشت‌افزار با مشارکت خیر نیک‌اندیش

بسته‌های نوشت‌افزار با همت حاج اکبر ابراهیمی، خیر نیک‌اندیش و داوطلب جمعیت هلال‌احمر کشور، تهیه شده و با هدف حمایت از دانش‌آموزان کمتر برخوردار و فراهم‌کردن زمینه حضور عادلانه آنان در سال تحصیلی جدید، در اختیار دانش‌آموزان نیازمند استان بوشهر قرار می‌گیرد.

این برنامه در راستای تقویت عدالت آموزشی و تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان کمتر برخوردار اجرا شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، علاوه بر هزار و ۴۰۰ بسته نوشت‌افزار آماده توزیع، ۴۵۰ بسته اهدایی دیگر نیز در روزهای آینده میان دانش‌آموزان هدف در استان بوشهر توزیع خواهد شد.