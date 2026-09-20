متقیان: ۲۱۸ پروژه آموزشی با اعتبارات سفر رهبر شهید احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان عصر یکشنبه در آستانه بازگشایی مدارس در جمع خبرنگاران در سالن جلسات نخستین مدرسه سبز شرق کشور اظهار کرد: محور اصلی برنامههای بازگشایی مدارس، گرامیداشت رهبر شهید و شهدای مدرسه میناب است و در هر مدرسه یک یادمان شهید داریم.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۹۲ هزار و ۱۷۰ دانشآموز یعنی ۹۶ درصد دانشآموزان ثبتنام کردهاند و ۱۴ هزار و ۹۰۴ معلم در مدارس به تدریس مشغول هستند.
متقیان با تأکید بر اینکه بهترین توازن نیروی انسانی در شهرهای جاجرم، اسفراین و فاروج در تمام مقاطع داریم، افزود: چالش کمبود نیرو در شهرستان راز و جرگلان داشتیم که امسال با بهکارگیری نیروهای حقالتدریس این مشکل برطرف شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی در نهضت توسعه عدالت آموزشی کشور رتبه نخست را کسب کرد و نوسازی و بهسازی ۹۴ مدرسه را هدفگذاری کردیم که تا پایان مهرماه این مدارس در این طرح به بهرهبرداری میرسد.
وی به ایجاد رشتههای محیطبانی، حشرات مفید و تربیت بدنی و قنادی در هنرستانهای استان اشاره و عنوان کرد: سملقان بزرگترین هنرستان کشاورزی را داریم که رشته دامپروری و کشاورزی دارد و رشته حشرات مفید برای توسعه نوغانداری در این هنرستان امسال ایجاد کردیم و همچنین هنرستان محیطبانی با همکاری اداره کل محیط زیست ایجاد کردیم و با توجه به قول اداره محیط زیست، امریه هنرآموزان و جذب آنها با این اداره کل است.
متقیان افزود: هنرستان دخترانه تربیت بدنی ایجاد شد اما استقبال در برخی رشتهها نبود و به دنبال ایجاد رشته قنادی و هوش مصنوعی که نیاز جامعه است، هستیم و همچنین از افرادی که هنرستانهای غیردولتی پیش قدم شوند حمایت میکنیم.
وی اظهار کرد: ۱۱ هزار میلیارد تومان تجهیزات ورزشی به تمام مدارس ارسال شده است و ۳۶ نمازخانه چندمنظوره احداث و همه تحویل مدارس خواهد شد.
متقیان عنوان کرد: طرح توانا و حامی در مقطع ابتدایی اجرا شد که ۷ هزار و ۷۰۰ دانشآموز مخصوصاً در مناطق عشایر در طرح حامی و عقبافتادگی درسی دانشآموزان انجام شد.
متقیان به نتایج جالب پژوهش تابآوری در جنگ اشاره و تأکید کرد: پژوهش تابآوری مدارس در ایام جنگ انجام گرفت که طبق آن ۷۱ درصد خانوادهها متقاضی آموزش حضوری بودند، ۷۸ درصد افرادی که به دانشآموزان کمک کردند مادران بودند و ۵۰ درصد آنها مادران خانهدار بودند که نیاز به آموزش مادران هم داریم.
متقیان افزود: در استانهای دیگر در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، صنایع به مدارس کمک کردند اما در استان خراسان شمالی فقط پتروشیمی یک مدرسه ۳ کلاسه در گرمخان احداث کرد و برای هوشمندسازی ۵۰ درصد مدارس نیاز به کمک صنایع استان داریم.
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