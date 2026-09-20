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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

فردا نخستین عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی انجام می‌شود

فردا نخستین عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی انجام می‌شود

نخستین عرضه‌های گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران ویژه شرکت‌های کارور گاز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، نخستین عرضه‌های گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران ویژه شرکت‌های کارور گاز منتشر شد و این عرضه‌ها روز دوشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ در بورس انرژی ایران انجام خواهد شد.

این عرضه‌ها در قالب سه عرضه مجزا و با حجم‌هایی بیش از ۴۴ میلیون، ۱۸ میلیون و ۲۴ میلیون واحد انجام می‌شود. محل تحویل هر کدام به ترتیب نیز، نقطه اول تحویل شهرستان سبزوار، نقطه دوم تحویل شهرستان سبزوار و نقطه سوم تحویل شهرستان سبزوار و نوع معامله در هر سه عرضه، کشف پریمیوم از نوع درصد پریمیوم تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، شیوه تسویه معاملات به‌صورت خارج از پایاپای خواهد بود و امکان تسویه نقدی برای این عرضه‌ها وجود ندارد.

کد مطلب 6952987
علی فروزانفر

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