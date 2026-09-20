به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، نخستین عرضههای گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران ویژه شرکتهای کارور گاز منتشر شد و این عرضهها روز دوشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ در بورس انرژی ایران انجام خواهد شد.
این عرضهها در قالب سه عرضه مجزا و با حجمهایی بیش از ۴۴ میلیون، ۱۸ میلیون و ۲۴ میلیون واحد انجام میشود. محل تحویل هر کدام به ترتیب نیز، نقطه اول تحویل شهرستان سبزوار، نقطه دوم تحویل شهرستان سبزوار و نقطه سوم تحویل شهرستان سبزوار و نوع معامله در هر سه عرضه، کشف پریمیوم از نوع درصد پریمیوم تعیین شده است.
بر اساس این گزارش، شیوه تسویه معاملات بهصورت خارج از پایاپای خواهد بود و امکان تسویه نقدی برای این عرضهها وجود ندارد.
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