ترافیک روزانه پست قم به ۳۵ هزار مرسوله رسید؛۷۰درصد سهم تجارت الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل باقریمنش عصر یکشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قم اظهار کرد: پست یکی از گستردهترین شبکههای ارتباطی فیزیکی در جهان است که برخلاف محدودیتهای برخی شبکههای ارتباطی در نقاط دورافتاده، امکان جابهجایی مرسولات را در دورترین و نزدیکترین نقاط فراهم میکند.
وی افزود: شبکه پستی استان قم با برخورداری از حدود ۱۱۴ دفتر پستی دولتی و پیشخوان و همچنین دفاتر ICT روستایی، خدمات خود را در نقاط مختلف استان ارائه میدهد و مردم میتوانند از طریق این دفاتر، خدمات مربوط به ارسال پاکت، بسته و امانات پستی را دریافت کنند.
مدیرکل پست قم ادامه داد: در شبکه پستی استان روزانه به طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مرسوله صادره و ۱۰ تا ۱۵ هزار مرسوله وارده ثبت میشود که مجموع ترافیک روزانه را به حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار مرسوله میرساند و در برخی روزها این رقم به ۳۵ هزار مرسوله نیز افزایش پیدا میکند.
باقریمنش گفت: مرسولات پس از پذیرش و آمادهسازی در فرآیند رهسپاری قرار میگیرند و در مقصد نیز با استفاده از شبکه توزیع، به دست گیرندگان میرسند و حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد مرسولات در همان چرخه توزیع به مقصد تحویل داده میشوند.
وی بیان کرد: بخش محدودی از مرسولات به دلیل حضور نداشتن گیرنده در محل، نقص نشانی یا دلایل مشابه نیازمند نگهداری و توزیع مجدد هستند و در چنین مواردی با اطلاعرسانی به گیرنده، امکان درخواست بازتوزیع فراهم شده و تلاش میشود مرسوله در کوتاهترین زمان ممکن دوباره به نشانی مورد نظر ارسال شود.
بخش عمده مرسولات به تجارت الکترونیک اختصاص دارد
مدیرکل پست قم با اشاره به تغییر الگوی مصرف خدمات پستی در سالهای اخیر اظهار کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مرسولات پستی استان در قالب تجارت الکترونیک جابهجا میشود و پست در این بخش نقش واسط میان فروشگاهها و خریداران را بر عهده دارد.
وی افزود: با گسترش خریدهای اینترنتی، سهم مرسولات کالایی افزایش یافته و در مقابل، حجم مکاتبات و نامههای سنتی کاهش پیدا کرده است و این تغییر بهویژه پس از دوران کرونا شتاب بیشتری گرفته است.
باقریمنش با اشاره به تأثیر اختلالات اینترنتی بر فعالیت فروشگاههای آنلاین گفت: در مقطعی از ششماهه گذشته، ترافیک مرسولات پستی به حدود ۲۰ هزار مرسوله در روز کاهش پیدا کرد اما با بازگشت فعالیت کسبوکارهای اینترنتی، این میزان دوباره افزایش یافت و اکنون شبکه پستی استان روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار مرسوله را پوشش میدهد.
وی ادامه داد: تغییرات ترافیک پستی، ارتباط مستقیمی با میزان فعالیت فروشگاههای اینترنتی و خریدهای مردم دارد و افزایش دوباره حجم مرسولات نشان میدهد فعالیت این بخش از کسبوکارها به شرایط مطلوبتری بازگشته است.
۷۰ هزار گذرنامه در محرم و صفر امسال در قم توزیع شد
مدیرکل پست قم با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توزیع گذرنامه اظهار کرد: همزمان با ایام محرم و افزایش سفرهای زیارتی، همکاری ویژهای با اداره گذرنامه استان انجام شد و با افزایش شیفتهای کاری، تلاش شد گذرنامهها در کوتاهترین زمان ممکن به دست متقاضیان برسد.
وی افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار گذرنامه در بازه زمانی مربوط به ایام محرم و نزدیک شدن به اربعین در قم توزیع شد و افزایش ساعات کاری موجب شد بخشی از نیاز متقاضیانی که در فاصله کوتاهی تا زمان سفر قرار داشتند، پاسخ داده شود.
باقریمنش همچنین به جایگاه قم در حوزه نشر و کتاب اشاره کرد و گفت: قم پس از تهران از استانهای مهم کشور در حوزه کتاب و نشر محسوب میشود و در نمایشگاه مجازی کتاب، حدود ۲۰۰ هزار کتاب از مردم دریافت و حدود ۱۵۴ هزار مرسوله کتاب نیز از قم به نقاط مختلف کشور ارسال شده است.
وی افزود: قم در این بخش پس از تهران در جایگاه دوم ارسال کتاب به نقاط مختلف کشور قرار گرفته و فعالیت ناشران در این بستر نیز از نظر درآمدی رشد قابل توجهی داشته است.
قم در جمع استانهای پرترافیک پستی قرار گرفت
مدیرکل پست قم گفت: توسعه فروش و عرضه اینترنتی کتاب این امکان را فراهم کرده است که مردم در شهرها و روستاهای مختلف بدون مراجعه حضوری به نمایشگاهها و مراکز فروش، کتاب مورد نظر خود را از میان آثار ناشران انتخاب و سفارش دهند و شبکه پستی نیز وظیفه انتقال آن را بر عهده داشته باشد.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک در حوزه کتاب موجب کاهش رفتوآمد، هزینههای حملونقل و برخی هزینههای جانبی شده و زیرساختهای پستی نیز متناسب با این تغییرات توسعه پیدا کرده است.
باقریمنش بیان کرد: جابهجایی حدود ۲۰۰ هزار مرسوله کتاب در مدت ۲۰ روز، در کنار فعالیت روزمره شبکه پستی استان، حجم قابل توجهی از عملیات را به مجموعه پست قم تحمیل کرد که با تلاش کارکنان انجام شد.
وی افزود: قم با وجود اینکه یک استان تکشهرستانی است، در میان هشت تا ۹ استان برتر کشور از نظر ترافیک پستی قرار گرفته و از نظر سرانه ترافیک به ازای تعداد کارکنان نیز پس از تهران در جایگاه نخست قرار دارد که این شاخص، میزان بهرهوری نیروی انسانی در شبکه پستی استان را نشان میدهد.
ژئوکد شدن اماکن قم به ۱۰۰ درصد رسید
مدیرکل پست قم در ادامه به اجرای پروژه ژئوکد نشانی در استان اشاره کرد و گفت: ژئوکد کردن اماکن به معنای اتصال کد پستی ۱۰ رقمی هر مکان به مختصات آن روی نقشه است و این زیرساخت میتواند دسترسی سازمانهایی مانند اورژانس، آتشنشانی، شرکتهای خدماتی، بانکها و سایر دستگاههای مرتبط با نشانی را تسهیل کند.
وی افزود: پروژه ژئوکد در استان قم با همکاری دستگاههای مختلف از جمله بنیاد مسکن، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداریها پیش رفته و قم سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست کشور در این پروژه شد و این جایگاه در ادامه نیز حفظ شده است.
باقریمنش ادامه داد: اکنون تقریباً تمام اماکن شهری استان قم ژئوکد شدهاند و در روستاها نیز میزان تکمیل پروژه به حدود ۹۹ درصد و بیشتر رسیده است و تلاش میشود این رقم به صورت کامل محقق شود.
وی بیان کرد: یکی از موانع بهرهبرداری کامل از این زیرساخت، نبود پلاکهای آبی و دو رقمی برخی اماکن و همچنین نصب نشدن تابلوهای معابر در شماری از نقاط شهری و روستایی است که برای رفع این موارد جلسات متعددی با فرمانداران و بخشداران برگزار شده است.
تکمیل نشانیها برای سرشماری دنبال میشود
مدیرکل پست قم گفت: تکمیل پلاکگذاری اماکن و نصب تابلوهای معابر میتواند به بهرهبرداری کاملتر از ظرفیت ژئوکد کمک کند و تلاش بر این است که در مدت یکی دو ماه آینده بخش باقیمانده این اقدامات نیز انجام شود.
وی افزود: اجرای سرشماری نفوس و مسکن نیز به اطلاعات هویتی و مکانی دقیق نیاز دارد و کد ملی و هویت مکان از مؤلفههای مهم در ثبت اطلاعات محسوب میشوند و تکمیل نشانیها در این فرآیند اهمیت دارد.
باقریمنش ادامه داد: نخستین جلسه سرشماری نفوس و مسکن در استان قم با حضور استاندار و رئیس مرکز آمار ایران برگزار شده و فرآیند برداشت اطلاعات در ماههای مهر و آبان دنبال خواهد شد و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: تکمیل اطلاعات مکانی، پلاکهای آبی و نام معابر در شهرها و روستاها از اقداماتی است که میتواند زمینه استفاده کاملتر از زیرساخت نشانی را فراهم کند.
تجهیزات هوشمند وارد شبکه پستی قم میشود
مدیرکل پست قم از ورود تجهیزات هوشمند تجزیه مرسولات به شبکه پستی استان خبر داد و گفت: این تجهیزات با هدف افزایش سرعت و دقت عملیات پستی در قم نصب خواهد شد و نخستین دستگاه هوشمند تجزیه مرسولات در روز جهانی پست به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این دستگاه امکان تجزیه حدود سه هزار و ۵۰۰ مرسوله در ساعت را دارد و مرسولات بر اساس کد درجشده روی برچسب به صورت هوشمند شناسایی و به خروجی مربوط به مقصد هدایت میشوند.
باقریمنش بیان کرد: دستگاه جدید دارای ۱۲ خروجی و ۱۲ ورودی است و با نصب آن، فرآیند تفکیک مرسولات برای ارسال به استانهای مختلف با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: برنامهریزی برای استفاده از تجهیزات هوشمند دیگری از جمله رباتهای تجزیه مرسولات نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود در ادامه سال، مرحله دیگری از هوشمندسازی تجهیزات پستی در قم اجرا شود.
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