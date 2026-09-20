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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

«بسنت» از مذاکره با مقام چینی درباره دیدار ترامپ-شی خبر داد

«بسنت» از مذاکره با مقام چینی درباره دیدار ترامپ-شی خبر داد

وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: من و معاون نخست‌ وزیر چین در آستانه نشست ترامپ با شی جین پینگ به گفتگوهای خود درباره روابط اقتصادی و تجاری واشنگتن و پکن ادامه می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز یکشنبه از دیدار خود با «هه لی‌فنگ» معاون نخست‌ وزیر چین در نیویورک خبر داد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: در شهر نیویورک، من و معاون نخست‌ وزیر «هه لی‌فنگ» در آستانه نشست تاریخی رئیس‌ جمهور آمریکا با رئیس‌جمهور شی جین پینگ در واشنگتن، به گفتگوهای خود درباره روابط اقتصادی و تجاری ایالات متحده و چین ادامه می‌دهیم.

اسکات بسنت در این خصوص ادعا کرد: این مذاکرات به فراهم‌ سازی زمینه برای پیشبرد منافع اقتصادی آمریکا توسط رئیس‌ جمهور ترامپ و دستیابی به نتایج ملموس برای مردم آمریکا کمک می‌کند!

کد مطلب 6953075

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