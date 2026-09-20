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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

الزیدی: عراق با چالش‌های اقتصادی مواجه است

الزیدی: عراق با چالش‌های اقتصادی مواجه است

نخست‌وزیر عراق با اشاره به تلاش‌های بغداد برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد که این کشور همزمان با پیامدهای جنگ و بسته شدن تنگه هرمز با چالش‌های اقتصادی استثنایی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق روز یکشنبه اعلام کرد که بغداد برای کاهش تنش‌های موجود در منطقه و مشارکت در حل بحران‌های آن تلاش می‌کند، اما همزمان با پیامدهای جنگ و بسته شدن تنگه هرمز با چالش‌های اقتصادی «استثنایی» مواجه است.

الزیدی گفت: سیاست خارجی عراق بر پایه رویکردی باز، احترام متقابل و منافع مشترک استوار است.

وی افزود: بغداد در تلاش است تا شراکت‌های اقتصادی و توسعه‌ای بلندمدتی با کشورهای مختلف جهان و شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ بین‌المللی ایجاد کند.

نخست‌وزیر عراق همچنین با تأکید بر نقش و مسئولیت این کشور در حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای گفت که دولت برای مقابله با چالش‌های کنونی، برنامه‌ها و راهبردهایی را در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی تدوین کرده است.

الزیدی درباره شرایط اقتصادی عراق نیز اظهار کرد که این کشور در نتیجه پیامدهای جنگ در منطقه و بسته شدن تنگه هرمز با «چالش‌های اقتصادی استثنایی» مواجه شده است.

وی تأکید کرد که دولت عراق به حمایت از بخش خصوصی و توسعه آن ادامه خواهد داد، چرا که این بخش یکی از پایه‌های اصلی توسعه و تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 6953191

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      الزیدی مهره ی مناسب ومفیدی برای مردم مسلمان عراق نیست،اوزبانش باعراقیها،دلش با آمریکائیهاست@!@
    • IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      برای رفع چالش های اقتصادی بهتر است که دولت عراق خود را از زیر یوغ وابستگی درامد نفتی خود به امریکا برهاند و کمی استقلال از خود نشان دهد . سرنوشت امریکا در شیخ نشین های خلیج فارس نشان داد که حامی مورد اعتمادی نیست !! مضافا اینکه همه مصائب و فلاکت های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور عراق نتیجه سالیان دراز اشغال این کشور بدست جنایتکاران امریکایی است !!

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