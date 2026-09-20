به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق روز یکشنبه اعلام کرد که بغداد برای کاهش تنش‌های موجود در منطقه و مشارکت در حل بحران‌های آن تلاش می‌کند، اما همزمان با پیامدهای جنگ و بسته شدن تنگه هرمز با چالش‌های اقتصادی «استثنایی» مواجه است.

الزیدی گفت: سیاست خارجی عراق بر پایه رویکردی باز، احترام متقابل و منافع مشترک استوار است.

وی افزود: بغداد در تلاش است تا شراکت‌های اقتصادی و توسعه‌ای بلندمدتی با کشورهای مختلف جهان و شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ بین‌المللی ایجاد کند.

نخست‌وزیر عراق همچنین با تأکید بر نقش و مسئولیت این کشور در حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای گفت که دولت برای مقابله با چالش‌های کنونی، برنامه‌ها و راهبردهایی را در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی تدوین کرده است.

الزیدی درباره شرایط اقتصادی عراق نیز اظهار کرد که این کشور در نتیجه پیامدهای جنگ در منطقه و بسته شدن تنگه هرمز با «چالش‌های اقتصادی استثنایی» مواجه شده است.

وی تأکید کرد که دولت عراق به حمایت از بخش خصوصی و توسعه آن ادامه خواهد داد، چرا که این بخش یکی از پایه‌های اصلی توسعه و تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور محسوب می‌شود.