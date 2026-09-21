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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

تجهیزات نظامی ایران تقویت شده؛ دشمن را وادار به خروج از منطقه می‌کنیم

تجهیزات نظامی ایران تقویت شده؛ دشمن را وادار به خروج از منطقه می‌کنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه آمادگی نیروهای نظامی ما هیچ‌گاه متوقف نشده است، گفت: دشمنان مجبور خواهند شد از منطقه غرب آسیا خارج شوند.

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تقویت توان دفاعی و نظامی کشور از زمان توقف آتش تاکنون، گفت: باید توجه داشت که موضوع آتش‌بس به این معنا نیست که نیروهای ما در این مدت درگیر نبوده‌اند، چراکه نیروی دریایی ارتش و سپاه، به‌ویژه سپاه که مسئولیت کنترل، مدیریت و فرماندهی تنگه هرمز را بر عهده دارد، در طول این شش ماه همچنان درگیر بوده‌اند؛ البته برخی روزها شرایط سبک‌تر و برخی روزها سنگین‌تر بوده است.

وی افزود: در این مدت، فعالیت و آمادگی نیروهای نظامی ما به هیچ وجه متوقف نشد، چراکه آمریکایی‌ها نشان داده‌اند به هیچ توافقی پایبند نیستند، به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و آن را نقض می‌کنند. بر این اساس، ما همواره باید بنیه دفاعی و نظامی خود را ارتقا دهیم و در عمل هم اینگونه بوده‌ایم.

تجربه دفاع مقدس؛ پشتوانه ارتقای توان دفاعی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما از زمان جنگ هشت‌ساله به بعد به خوبی تجربه کسب کردیم که چگونه مسائل‌ دفاعی و نظامی را با تکیه بر توان‌های داخلی خودمان حل کنیم.

کوثری گفت: از طرف دیگر، تجربه ما در صحنه‌های نبرد نشان داده است که خلاقیت و ابتکار می‌تواند به سلاح‌های قوی‌تر، جدیدتر و دقیق‌تر تبدیل شود، بنابراین در این مدت اقدامات خوبی را دنبال کردیم.

وی متذکر شد: در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله تا حدی از سوریه تجهیزات دریافت می‌کردیم که البته خود سوریه نیز تولیدکننده نبود و تجهیزات را تهیه یا خریداری می‌کرد و مقداری از آن را در اختیار ما قرار می‌داد. بعدها نیز کشورهایی مانند چین و کره شمالی و دیگران، سلاح، تجهیزات و مهمات در اختیار ما قرار دادند.

حرکت به سمت تولید داخلی موشک و تجهیزات

کوثری ادامه داد: در ادامه، ما خودمان بر اساس همان تفکر حضرت امام خمینی (ره) در دوران هشت‌ساله دفاع مقدس که فرمودند «شما می‌توانید»، حرکت کردیم و جوانان ما، به‌ویژه جوانانی که در جبهه حضور داشتند، این موضوع را به‌طور دقیق عملیاتی کردند.

وی گفت: اساساً آغاز فعالیت موشکی ما از همان زمان و از عملیات خیبر، توسط سردار شهید تهرانی‌مقدم دنبال شد. بنابراین ما در حین جنگ نیز کارهای خود را دنبال کردیم، زیرا می‌دانستیم بسیاری از کشورها تحت سلطه آمریکا هستند و کشورهایی که سلاح، مهمات و تجهیزات دارند، هیچ‌گاه در شرایط عادی این تجهیزات را در اختیار ما قرار نمی‌دهند و در زمان جنگ نیز قطعاً چنین کاری نخواهند کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به همین دلیل، ما از قبل این مسئله را پیش‌بینی و برای تولید داخلی اقدام کردیم، هم در زمینه کیفیت سلاح، تجهیزات و موشک‌ها و هم از نظر کمیت. می‌دانستیم چه کاری باید انجام دهیم و چگونه این تجهیزات را تأمین و جایگزین کنیم.

افزایش توان دفاعی کشور در ماه‌های اخیر

کوثری با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح کشورمان در ماه‌های اخیر، گفت: در این مدت، هم دست برتر خود را در عمل و در میدان نشان داده و هم توانسته‌ایم تجهیزات‌مان را به خوبی بازسازی و تقویت کنیم؛ این همان چیزی است که حضرت امام(ره) بر آن تأکید داشتند که «شما می‌توانید». پس از آن نیز امام شهید ما دائماً بر دقت، کیفیت، برد و ظرافت‌های این مسائل تأکید و آنها را پیگیری کردند و اکنون نیز فرمانده کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، این موضوعات را پیگیری می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر اکنون یک نوع موشک ما بر فراز ناو آمریکایی رفته و در آنجا به نمایش گذاشته شده است، قطعاً انواع و اقسام دیگری نیز در راه است که ان‌شاءالله قوی‌تر، با کیفیت بالاتر و با دقت بیشتر به صحنه خواهد آمد.

دشمن از توانمندی‌های نظامی ایران اطلاع ندارد

کوثری تأکید کرد: ما وابسته نیستیم. اگر وابسته بودیم، دشمن همه تجهیزات و امکاناتی را که در اختیار ما قرار می‌گرفت، می‌شناخت و می‌دانست چه تعداد از آنها وجود دارد، برد، کیفیت و کمیت آنها چقدر است، اما چون خودمان این تجهیزات را با ابتکار و خلاقیت و با توان جوانان خود و فناوری‌های داخلی تولید می‌کنیم، دشمن از این توانمندی‌ها اطلاع ندارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل است که دشمن اکنون مستأصل شده است؛ یک زمان می‌آید و می‌گوید آتش‌بس کنیم، زمانی تفاهم‌نامه می‌نویسد و امضا می‌کند، اما ناگهان آتش‌بس را نقض می‌کند. یک زمان دیگر از محاصره دریایی و در مقطعی از محاصره اقتصادی سخن می‌گوید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این وضعیت نشان‌دهنده سردرگمی دشمن است. دشمنان ما باید بدانند که به‌دلیل مقاومت و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران، مجبور خواهند شد از منطقه غرب آسیا خارج شوند.

کد مطلب 6952877
زهرا علیدادی

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