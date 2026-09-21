اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تقویت توان دفاعی و نظامی کشور از زمان توقف آتش تاکنون، گفت: باید توجه داشت که موضوع آتش‌بس به این معنا نیست که نیروهای ما در این مدت درگیر نبوده‌اند، چراکه نیروی دریایی ارتش و سپاه، به‌ویژه سپاه که مسئولیت کنترل، مدیریت و فرماندهی تنگه هرمز را بر عهده دارد، در طول این شش ماه همچنان درگیر بوده‌اند؛ البته برخی روزها شرایط سبک‌تر و برخی روزها سنگین‌تر بوده است.

وی افزود: در این مدت، فعالیت و آمادگی نیروهای نظامی ما به هیچ وجه متوقف نشد، چراکه آمریکایی‌ها نشان داده‌اند به هیچ توافقی پایبند نیستند، به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و آن را نقض می‌کنند. بر این اساس، ما همواره باید بنیه دفاعی و نظامی خود را ارتقا دهیم و در عمل هم اینگونه بوده‌ایم.

تجربه دفاع مقدس؛ پشتوانه ارتقای توان دفاعی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما از زمان جنگ هشت‌ساله به بعد به خوبی تجربه کسب کردیم که چگونه مسائل‌ دفاعی و نظامی را با تکیه بر توان‌های داخلی خودمان حل کنیم.

کوثری گفت: از طرف دیگر، تجربه ما در صحنه‌های نبرد نشان داده است که خلاقیت و ابتکار می‌تواند به سلاح‌های قوی‌تر، جدیدتر و دقیق‌تر تبدیل شود، بنابراین در این مدت اقدامات خوبی را دنبال کردیم.

وی متذکر شد: در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله تا حدی از سوریه تجهیزات دریافت می‌کردیم که البته خود سوریه نیز تولیدکننده نبود و تجهیزات را تهیه یا خریداری می‌کرد و مقداری از آن را در اختیار ما قرار می‌داد. بعدها نیز کشورهایی مانند چین و کره شمالی و دیگران، سلاح، تجهیزات و مهمات در اختیار ما قرار دادند.

حرکت به سمت تولید داخلی موشک و تجهیزات

کوثری ادامه داد: در ادامه، ما خودمان بر اساس همان تفکر حضرت امام خمینی (ره) در دوران هشت‌ساله دفاع مقدس که فرمودند «شما می‌توانید»، حرکت کردیم و جوانان ما، به‌ویژه جوانانی که در جبهه حضور داشتند، این موضوع را به‌طور دقیق عملیاتی کردند.

وی گفت: اساساً آغاز فعالیت موشکی ما از همان زمان و از عملیات خیبر، توسط سردار شهید تهرانی‌مقدم دنبال شد. بنابراین ما در حین جنگ نیز کارهای خود را دنبال کردیم، زیرا می‌دانستیم بسیاری از کشورها تحت سلطه آمریکا هستند و کشورهایی که سلاح، مهمات و تجهیزات دارند، هیچ‌گاه در شرایط عادی این تجهیزات را در اختیار ما قرار نمی‌دهند و در زمان جنگ نیز قطعاً چنین کاری نخواهند کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به همین دلیل، ما از قبل این مسئله را پیش‌بینی و برای تولید داخلی اقدام کردیم، هم در زمینه کیفیت سلاح، تجهیزات و موشک‌ها و هم از نظر کمیت. می‌دانستیم چه کاری باید انجام دهیم و چگونه این تجهیزات را تأمین و جایگزین کنیم.

افزایش توان دفاعی کشور در ماه‌های اخیر

کوثری با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح کشورمان در ماه‌های اخیر، گفت: در این مدت، هم دست برتر خود را در عمل و در میدان نشان داده و هم توانسته‌ایم تجهیزات‌مان را به خوبی بازسازی و تقویت کنیم؛ این همان چیزی است که حضرت امام(ره) بر آن تأکید داشتند که «شما می‌توانید». پس از آن نیز امام شهید ما دائماً بر دقت، کیفیت، برد و ظرافت‌های این مسائل تأکید و آنها را پیگیری کردند و اکنون نیز فرمانده کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، این موضوعات را پیگیری می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر اکنون یک نوع موشک ما بر فراز ناو آمریکایی رفته و در آنجا به نمایش گذاشته شده است، قطعاً انواع و اقسام دیگری نیز در راه است که ان‌شاءالله قوی‌تر، با کیفیت بالاتر و با دقت بیشتر به صحنه خواهد آمد.

دشمن از توانمندی‌های نظامی ایران اطلاع ندارد

کوثری تأکید کرد: ما وابسته نیستیم. اگر وابسته بودیم، دشمن همه تجهیزات و امکاناتی را که در اختیار ما قرار می‌گرفت، می‌شناخت و می‌دانست چه تعداد از آنها وجود دارد، برد، کیفیت و کمیت آنها چقدر است، اما چون خودمان این تجهیزات را با ابتکار و خلاقیت و با توان جوانان خود و فناوری‌های داخلی تولید می‌کنیم، دشمن از این توانمندی‌ها اطلاع ندارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل است که دشمن اکنون مستأصل شده است؛ یک زمان می‌آید و می‌گوید آتش‌بس کنیم، زمانی تفاهم‌نامه می‌نویسد و امضا می‌کند، اما ناگهان آتش‌بس را نقض می‌کند. یک زمان دیگر از محاصره دریایی و در مقطعی از محاصره اقتصادی سخن می‌گوید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این وضعیت نشان‌دهنده سردرگمی دشمن است. دشمنان ما باید بدانند که به‌دلیل مقاومت و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران، مجبور خواهند شد از منطقه غرب آسیا خارج شوند.