به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، در پیام تسلیت خود با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، رحلت این مرجع عالیقدر را موجب تأثر و اندوه عمیق دانست.

در متن پیام احمد فاطمی آمده است: خبر رحلت فقیه فرزانه و عالم ربانی، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (قدس‌الله سره‌الشریف)، از مراجع عالیقدر جهان تشیع، موجب تألم و تأثر عمیق شد.

آن عالم وارسته و فقیه ژرف‌اندیش، سالیان پربرکت عمر خویش را در مسیر تفقه و تعمیق معارف دینی، تدریس و تربیت شاگردان برجسته در حوزه‌های علمیه سپری کرد و همواره در راه پاسداری از معارف اسلام و ترویج آموزه‌های خاندان عصمت و طهارت(ع) تلاش و مجاهدت داشت.

دقت‌نظر کم‌نظیر در فقه و اصول، دانش و تبحر در حوزه رجال و حدیث، اهتمام به نشر معارف اهل‌بیت(ع) و برخورداری از سلوک معنوی، از جمله ویژگی‌های برجسته این مرجع عالیقدر بود که آثار و برکات آن در حوزه‌های علمیه و میان شاگردان و ارادتمندان ایشان ماندگار خواهد بود.

اینجانب به نمایندگی از اعضای مجمع نمایندگان استان مازندران، این ضایعه مؤلمه را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة‌الله الاعظم(عج)، مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقیه صمدانی و بیت مکرم ایشان و همچنین عموم مردم ایران اسلامی، به‌ویژه مردم ولایتمدار قم و زنجان، تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم سفرکرده، علو درجات، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بیت مکرم، بازماندگان و همه داغدیدگان، صبر، اجر و شکیبایی مسئلت دارم.