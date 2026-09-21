به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در این پیام آورده است: خبر ارتحال عالم ربانی، فقیه برجسته و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، موجب تاسف و تاثر عمیق گردید.

این پیام می افزاید: آن فقیه وارسته و دانشمند فرزانه، از چهره‌های برجسته حوزه‌های علمیه و از عالمان نامدار معاصر بود که عمر پربرکت خویش را در راه تحصیل و تدریس علوم دینی، تحقیق و تعمیق مبانی فقه و اصول، پژوهش‌های عمیق رجالی و ترویج معارف نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) سپری کرد.

در ادامه این پیام آمده است: حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در خانواده‌ای ریشه‌دار و برخوردار از پیشینه‌ای درخشان در حوزه‌های علمیه پرورش یافت، والد بزرگوار ایشان، حضرت آیت‌الله العظمی سید احمد شبیری زنجانی، از عالمان برجسته و از شاگردان ممتاز حضرت آیت‌الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، و از هم‌مباحثه‌های حضرت امام خمینی(ره) بود و این خاندان علمی و معنوی، سهم ارزشمندی در پاسداری و استمرار میراث علمی حوزه‌های شیعه داشته است.

امام جمعه اراک در این پیام بیان کرده است: حضرت آیت‌الله العظمی شیخ سید موسی شبیری زنجانی نیز با بهره‌مندی از محضر بزرگان حوزه، از جمله حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی، به مراتب والای علمی و اجتهادی دست یافت و در عرصه فقه، اصول و به‌ویژه علم رجال، جایگاهی ممتاز و اثرگذار داشت و دقت و ژرف‌نگری علمی ایشان در بررسی اسناد و رجال روایات و تحقیقات ارزشمند رجالی، از ویژگی‌های برجسته علمی آن مرجع فقید به شمار می‌رفت.

در این پیام تاکید شده است: ایشان در طول دهه‌های متمادی، با تکیه بر دانش عمیق فقهی و اصولی و بهره‌گیری از میراث علمی بزرگان حوزه، در تربیت شاگردان و پاسداری از مبانی علمی و سنت‌های اصیل حوزه‌های علمیه نقش ارزشمندی ایفا کردند و دقت علمی، تواضع، اخلاق و سیره معنوی ایشان همواره مورد توجه و احترام جامعه علمی و حوزوی بود.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: همچنین تربیت فرزندانی عالم، فاضل و برخوردار از فضائل علمی و اخلاقی، از دیگر جلوه‌های ماندگار این خاندان علمی و معنوی است که هر یک در شمار شخصیت‌های ممتاز و مورد احترام حوزه‌های علمیه قرار دارند و استمرار این میراث گرانقدر علمی و معنوی را رقم زده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در ادامه این پیام عنوان کرده است: بی‌تردید فقدان این عالم بزرگ و مرجع عالیقدر، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه بویژه حوزه مقدسه قم، جامعه علمی و دینی و همه ارادتمندان مکتب اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود و آثار علمی، پژوهشی و معنوی ایشان، سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده خواهد بود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در پایان این پیام آورده است: اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مراجع عظام تقلید، رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، حوزه‌های علمیه بویژه حوزه مقدسه قم، علما و فضلا، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم جلیل‌القدر، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان و عموم ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.