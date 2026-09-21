به گزارش خبرنگار مهر، حیاط مدرسه انصار سنندج صبح دوشنبه در نخستین روز سال تحصیلی میزبان کودکانی بود که برای نخستین بار پا به فضای مدرسه می‌گذاشتند؛ کودکانی که در کنار والدین خود، با شوق و کنجکاوی به استقبال روزی رفتند که قرار است آغازگر فصل تازه‌ای از زندگی آنها باشد.

مراسم نمادین جشن شکوفه‌ها با حضور دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، والدین، فرهنگیان و جمعی از مسئولان برگزار شد و کلاس‌اولی‌ها در فضایی شاد و صمیمی، نخستین روز حضور خود در مدرسه را جشن گرفتند.

مدرسه؛ آغاز یک مسیر تازه

برای بسیاری از این کودکان، امروز تنها یک روز عادی در تقویم نبود؛ نخستین دیدار با کلاس، معلم و دوستان جدید، بخشی از تجربه‌ای بود که از مدت‌ها قبل انتظارش را می‌کشیدند.

نگاه‌های کنجکاو، گفت‌وگوهای کودکانه و همراهی والدین، فضای مدرسه را متفاوت کرده بود. برخی کودکان با شوق وارد کلاس می‌شدند و برخی دیگر با احتیاط بیشتری قدم‌های نخست را برمی‌داشتند؛ اما نقطه مشترک همه آنها، تجربه نخستین روزی بود که مدرسه را به عنوان بخشی از زندگی خود شناختند.

جشن شکوفه‌ها برای شروعی شیرین

جشن شکوفه‌ها با هدف استقبال از نوآموزان پایه اول ابتدایی برگزار شد تا ورود آنان به محیط آموزشی با خاطره‌ای شیرین و ماندگار همراه شود.

در این مراسم، حضور خانواده‌ها در کنار فرزندانشان نیز جلوه‌ای از همراهی والدین با دانش‌آموزان در آغاز مسیر تحصیل بود؛ مسیری که از نیمکت‌های کلاس اول آغاز می‌شود و می‌تواند سال‌ها ادامه داشته باشد.

زنگ شکوفه‌ها در مدارس کردستان در حالی به صدا درآمد که کلاس‌اولی‌ها با عبور از نخستین روز مدرسه، قدم در مسیری گذاشتند که قرار است در سال‌های آینده، بخشی مهم از خاطرات کودکی و نوجوانی آنان را شکل دهد.