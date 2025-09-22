به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با طنین‌انداز شدن زنگ «جشن شکوفه‌ها» در سراسر میهن اسلامی، امروز شهرستان اردستان نیز میزبان شور و شوق بی‌نظیر ۳۵۰ نوآموز کلاس اولی بود که برای نخستین بار گام در مسیر دانش و تحصیل نهادند.

این دانش‌آموزان آینده‌ساز، در شهرهای اردستان، مهاباد و روستاهای تابعه شهرستان، اولین روز از دوران شیرین مدرسه خود را با لبخند و امید آغاز کردند. این رویداد مهم آموزشی، نمادی از آغاز فصل جدیدی از رشد و بالندگی برای نسل آینده این منطقه محسوب می‌شود.

مراسم جشن شکوفه‌ها به صورت نمادین و با حضور پرشور مسئولان شهرستان، والدین و جمعی از فرهنگیان، در دبستان دخترانه ابوریحان اردستان برگزار شد. فضای دبستان مملو از عطر شادی کودکانه و هیجان آغاز مسیری جدید بود.

دانش‌آموزان کلاس اولی با لباس نو، کیف‌های رنگارنگ، چشمانی پر از کنجکاوی و اشتیاق به آینده‌ای روشن در این جشن شرکت کردند. این حضور پررنگ، نشان‌دهنده اهمیت خانواده‌ها و جامعه برای آموزش دانش‌آموزان است.

گفتگو با ستاره‌های کوچک؛ آرزوهایی که در کلاس درس شکوفا می‌شوند

فاطمه از دانش‌آموزان کلاسی اولی در این جشن به خبرنگار مهر گفت: خیلی خوشحالم که به مدرسه می‌روم، دوست دارم نوشتن یاد بگیرم و کلی دوست جدید پیدا کنم. می‌خوام وقتی بزرگ شدم، دکتر بشوم تا بتونم به آدم‌ها کمک کنم.

مهدیه که کمی با خجالت سرش را پایین انداخته بود اما لبخندی محو بر لبان داشت، به خبرنگار مهر گفت: من دوست دارم نقاشی یاد بگیرم و نقاشی‌های زیاد بکشم.

این مصاحبه‌های کوتاه، نشان از رویاهای بزرگ و پاک این کودکان داشت؛ رویاهایی که قرار است در همین کلاس‌ها و با راهنمایی معلمان دلسوز، بال و پر بگیرند.

تصاویر ثبت شده از این مراسم، گویای هیجان وصف‌ناپذیر کودکان در آستانه ورود به مدرسه بود. هر یک از این ۳۵۰ نوآموز با گام‌هایی کوچک اما استوار، پا به دنیایی بزرگ‌تر و پر از آموختن گذاشتند.

این جشن، نه تنها آغاز رسمی تحصیل برای آن‌ها بود، بلکه دریچه‌ای به سوی کشف استعدادها، پرورش خلاقیت و بنا نهادن آینده‌ای درخشان را برایشان گشود.

امید می‌رود این شکوفه‌های نورسیده علم و دانش، با حمایت خانواده‌ها و تلاش معلمان دلسوز، به درختانی تناور تبدیل شده و میوه‌های شیرین علم و فرهنگ را به جامعه اهدا کنند.

چشمان درخشان کودکان، مملو از سوال و انتظار برای کشف ناشناخته‌های دنیای مدرسه بود.

پس از پایان سخنرانی‌ها و اجرای برنامه‌ها، هدایایی به رسم یادبود به دانش‌آموزان اهدا شد. سپس دانش‌آموزان کلاس اولی، با گام‌هایی استوارتر و دلی روشن‌تر به سمت کلاس‌های درس خود راهنمایی شدند.

هر کلاس، دنیایی نو بود؛ با صندلی‌های کوچک، تخته سیاهی که منتظر نوشته شدن اولین کلمات بود و معلمی که با لبخندی مهربان در انتظار آغاز درس بود.

این دوره از زندگی کودکان، دوره‌ای است که در آن شکل‌گیری الگوهای یادگیری و اجتماعی آغاز می‌شود. بنابراین، ایجاد تجربه‌ای مثبت و دلگرم‌کننده در اولین روز مدرسه، اهمیت بسزایی در نگرش بلندمدت آن‌ها به علم و تحصیل دارد.

سخنان مسئولان؛ تاکید بر عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌ها

مسئولان حاضر در این مراسم، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان، بر اهمیت دوران ابتدایی در شکل‌گیری شخصیت و آینده تحصیلی فرزندان تأکید کردند چرا که این دوران، سنگ بنای یادگیری و کشف استعدادهاست.

احمد علی بنی‌آدمی، مدیر آموزش و پرورش اردستان در این مراسم اظهار کرد: آموزش و پرورش سرمایه‌ای ارزشمند است و دولت با تاکید بر عدالت آموزشی تلاش می‌کند فرصت یادگیری برای همه دانش‌آموزان فراهم شود.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید با همکاری فرمانداری و اداره کل استان، ۸۰ کلاس درس هوشمندسازی شده و دو رشته «امور زراعی» و «جوشکاری» به هنرستان‌های اردستان و مهاباد اضافه شده است.

سرپرست آموزش و پرورش اردستان خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی، ۶۰ درصد دانش‌آموزان در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و ۴۰ درصد در رشته‌های نظری مشغول به تحصیل خواهند شد.

هر ساله جشن شکوفه‌ها یادآور مسئولیت سنگین جامعه در قبال آموزش نسل آینده بوده و این دوران زمان مناسبی برای تأکید بر اهمیت یادگیری، تشویق به کنجکاوی و پرورش خلاقیت در کودکان است.

موفقیت در این مسیر، نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی بخش‌های جامعه، از خانواده و مدرسه گرفته تا مسئولان و نهادهای فرهنگی و اجتماعی است.