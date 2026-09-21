به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره معلمان و دانشآموزان شهید و حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، در مسجد امام حسن مجتبی (ع) محله کمبرخوردار سیدآباد گنبدکاووس برگزار شد.
در این مراسم، خیر نیکاندیش کشوری، ۱۰ هزار بسته نوشتافزار را برای توزیع میان دانشآموزان کمبرخوردار شهرستان اهدا کرد.
مرتضی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان و دبیر مجمع خیرین کشور، و مهدی نظری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان، به همراه جمعی از مدیران شهرستانی، از مهمانان این مراسم بودند.
این برنامه با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره معلمان و دانشآموزان شهید و در راستای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار برگزار شد.
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