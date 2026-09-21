به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفهها که در دبستان پسرانه سروش منطقه ۲ تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای کشور، بهویژه شهدای دانشآموز، برای دانشآموزان سال تحصیلی همراه با موفقیت و سربلندی آرزو کرد.
وی با اشاره به نقش دانشآموزان در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: همکاران ما در سازمان حفاظت محیط زیست تلاش میکنند از طبیعت، حیاتوحش، جنگلها، دریاها و تالابها حفاظت کنند و در این مسیر به کمک و همراهی دانشآموزان نیاز داریم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست یک موضوع فرهنگی است، گفت: برای اینکه حفاظت از محیط زیست بهصورت واقعی اتفاق بیفتد، باید آموزشهای محیطزیستی را از سنین کودکی آغاز کنیم.
انصاری با تأکید بر اهمیت آموزشهای رسمی و غیررسمی محیطزیستی افزود: دانشآموزان باید بیاموزند چگونه با طبیعت زندگی سازگار و همسو داشته باشند، چگونه از منابع طبیعی مراقبت کنند و چگونه این آموختهها را به خانواده و جامعه منتقل کنند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به موضوعاتی همچون مصرف آب و انرژی، مدیریت پسماند، حفاظت از تنوع زیستی و مراقبت از گیاهان و جانوران، ادامه داد: آموزش این مهارتها از دوران کودکی میتواند به تربیت نسلی آگاه و مسئول در قبال محیط زیست کمک کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به عضویت بیش از ۶۰۰ هزار دانشآموز در طرح محیطیار اظهار کرد: امیدواریم دانشآموزانی که امروز در جشن شکوفهها حضور دارند و محیطیاران سراسر کشور، مراقبان و محافظان بهتری برای طبیعت کشور باشند و در حفاظت از سرمایههای طبیعی ایران نقشآفرینی کنند.
در این مراسم همچنین ۲۰ نفر از دانشآموزان دبستان پسرانه سروش بهعنوان محیطیار مورد تقدیر قرار گرفتند و دانشآموزان با اجرای برنامههای محیطزیستی، اهمیت حفاظت از طبیعت و سرمایههای طبیعی کشور را یادآوری کردند.
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