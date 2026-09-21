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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

انصاری: ۶۰۰ هزار دانش‌آموز به طرح «محیط‌یار» پیوسته‌اند

انصاری: ۶۰۰ هزار دانش‌آموز به طرح «محیط‌یار» پیوسته‌اند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به پیوستن بیش از ۶۰۰ هزار دانش‌آموز به طرح محیط‌یار، بر ضرورت آغاز آموزش‌های محیط‌زیستی از دوران کودکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفه‌ها که در دبستان پسرانه سروش منطقه ۲ تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای کشور، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، برای دانش‌آموزان سال تحصیلی همراه با موفقیت و سربلندی آرزو کرد.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: همکاران ما در سازمان حفاظت محیط زیست تلاش می‌کنند از طبیعت، حیات‌وحش، جنگل‌ها، دریاها و تالاب‌ها حفاظت کنند و در این مسیر به کمک و همراهی دانش‌آموزان نیاز داریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست یک موضوع فرهنگی است، گفت: برای اینکه حفاظت از محیط زیست به‌صورت واقعی اتفاق بیفتد، باید آموزش‌های محیط‌زیستی را از سنین کودکی آغاز کنیم.

انصاری با تأکید بر اهمیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی محیط‌زیستی افزود: دانش‌آموزان باید بیاموزند چگونه با طبیعت زندگی سازگار و همسو داشته باشند، چگونه از منابع طبیعی مراقبت کنند و چگونه این آموخته‌ها را به خانواده و جامعه منتقل کنند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به موضوعاتی همچون مصرف آب و انرژی، مدیریت پسماند، حفاظت از تنوع زیستی و مراقبت از گیاهان و جانوران، ادامه داد: آموزش این مهارت‌ها از دوران کودکی می‌تواند به تربیت نسلی آگاه و مسئول در قبال محیط زیست کمک کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به عضویت بیش از ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در طرح محیط‌یار اظهار کرد: امیدواریم دانش‌آموزانی که امروز در جشن شکوفه‌ها حضور دارند و محیط‌یاران سراسر کشور، مراقبان و محافظان بهتری برای طبیعت کشور باشند و در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی ایران نقش‌آفرینی کنند.

در این مراسم همچنین ۲۰ نفر از دانش‌آموزان دبستان پسرانه سروش به‌عنوان محیط‌یار مورد تقدیر قرار گرفتند و دانش‌آموزان با اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی، اهمیت حفاظت از طبیعت و سرمایه‌های طبیعی کشور را یادآوری کردند.

کد مطلب 6953457
محدثه رمضانعلی

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