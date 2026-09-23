داروی گیاهی فقط باید از مسیر داروخانه عرضه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت میان داروی گیاهی و گیاه دارویی اظهار کرد: این دو عنوان با یکدیگر متفاوت هستند و این تفاوت باید در آموزش و نظارت بر فعالیت عطاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی باید از طریق داروخانه عرضه شوند و داروخانه‌ها می‌توانند این محصولات را در قالب بسته‌بندی مناسب و با رعایت الزامات مربوطه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو ادامه داد: فروش اینترنتی این محصولات نیز در صورتی که از طریق داروخانه انجام شود، مشکلی ندارد و سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی می‌توانند به داروخانه متصل باشند.

شعیبی تصریح کرد: در این شیوه، محصول توسط داروخانه و تحت نظارت مسئول فنی عرضه می‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند فرآورده مورد نیاز خود را از مسیر رسمی تهیه کند.

وی با اشاره به وضعیت تولید فرآورده‌های طبیعی و مکمل در کشور گفت: بخش عمده محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، توسط تولیدکنندگان و شرکت‌های داخلی به بازار عرضه می‌شوند و در این زمینه بازار مناسبی وجود دارد.

شعیبی افزود: در برخی موارد نیز مواد اولیه یا محصولات کشاورزی وارد کشور شده و پس از انجام فرآیندهای لازم در داخل، محصول نهایی تولید و روانه بازار می‌شود. یکی از چالش‌های این حوزه، تأمین مواد اولیه است که افزایش قیمت‌های جهانی و دشواری برخی مسیرهای انتقال می‌تواند بر هزینه تولید و دسترسی به برخی محصولات اثرگذار باشد.