خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: جشن شکوفه‌ها امسال روز دوشنبه ۳۰ شهریور برگزار شد و دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در مدارس شهرستان‌های استان تهران، خود را برای آغاز رسمی سال تحصیلی جدید آماده کردند. این مراسم که هر سال با هدف آشنایی کودکان با فضای مدرسه، معلمان و همکلاسی‌هایشان برگزار می‌شود، نخستین مواجهه رسمی بسیاری از دانش‌آموزان با محیط آموزشی به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، جشن شکوفه‌ها در ابتدا قرار بود ۳۱ شهریور برگزار شود، اما به دلیل هم‌زمانی این روز با وفات حضرت معصومه(س)، زمان برگزاری آن به ۳۰ شهریور تغییر کرد، این مراسم با هدف فراهم‌کردن فضایی شاد و خاطره‌انگیز برای کودکانی برگزار شد که برای نخستین‌بار وارد دوره رسمی آموزش ابتدایی می‌شوند.

نخستین روز مدرسه؛ تجربه‌ای فراتر از آموزش

ورود به کلاس اول ابتدایی برای بسیاری از خانواده‌ها، نقطه عطفی در مسیر رشد فرزندانشان است، کودکی که تا پیش از این بیشتر وقت خود را در خانه یا محیط‌های پیش‌دبستانی سپری کرده است، اکنون باید با برنامه روزانه مدرسه، قوانین کلاس، ارتباط با معلم و تعامل با همکلاسی‌ها آشنا شود.

در شهرستان‌های استان تهران، که طیف گسترده‌ای از شهرها و مناطق شهری، روستایی و حاشیه‌ای را دربرمی‌گیرد، آغاز سال تحصیلی تنها به بازگشایی ساختمان مدارس محدود نمی‌شود. کیفیت فضای آموزشی، دسترسی برابر به امکانات، وضعیت کلاس‌های درس و آمادگی نیروی انسانی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند بر تجربه تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر بگذارد.

جشن شکوفه‌ها فرصتی است تا دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان پیش از شروع رسمی درس‌ها، با فضای مدرسه آشنا شوند و بخشی از نگرانی‌های ناشی از ورود به محیطی جدید کاهش یابد. در این مراسم، برنامه‌های فرهنگی و شاد متناسب با سن کودکان اجرا می‌شود تا نخستین خاطره آنان از مدرسه با احساس امنیت، نشاط و تعلق همراه باشد.

با این حال، برگزاری یک مراسم شاد، تنها نقطه آغاز مسیر است و تداوم این فضای مثبت در طول سال تحصیلی، به کیفیت عملکرد مدارس، نحوه ارتباط معلمان با دانش‌آموزان و میزان همراهی خانواده‌ها بستگی دارد.

۴۱۰۰ دانش‌آموز کلاس‌اولی در ملارد

داود محمدی‌فام، مدیر آموزش و پرورش ملارد، در حاشیه این مراسم با اشاره به آغاز تحصیل دانش‌آموزان کلاس‌اولی به خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۴۱۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی در ۱۱۰ دبستان شهرستان ملارد وارد مدرسه شده‌اند.

وی افزود: ۱۳۸ آموزگار مسئولیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی را در مدارس شهرستان بر عهده دارند و تلاش می‌شود با فراهم کردن محیطی مناسب، نخستین تجربه تحصیلی دانش‌آموزان با آرامش و نشاط همراه باشد.

۷۵ هزار کلاس اولی در شهرستان های تهران سال تحصیلی خود را آغاز کردند

آیین جشن شکوفه‌ها در ملارد با حضور سید اصغر تقوی، فرماندار ملارد، داود محمدی‌فام، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

در دیگر نقاط استان تهران نیز دانش‌آموزان کلاس‌اولی در فضایی شاد و صمیمی نخستین روز حضور خود در مدرسه را تجربه کردند و به صورت رسمی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران نیز به خبرنگار مهر گفت: امروز قریب به ۷۵ هزار دانش‌آموز پایه اول دبستان در شهرستان‌های استان تهران وارد کلاس‌های درس شدند.

یوسف بهارلو اضافه کرد: از اول مهر نیز بیش از یک میلیون دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.

وی گفت: از اول مهر بیش از یک میلیون دانش‌آموز در شهرستان‌های استان تهران در کلاس‌های درس حاضر خواهند شد و توصیه ما به والدین و خانواده‌ها این است که دانش‌آموزان خود را به صورت حضوری به مدارس بفرستند.

مانع خاصی در سطح استان تهران برای بازگشایی مدارس گزارش نشد

در همین حال محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران از آمادگی کامل مدارس این استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: در شهریورماه ۱۰۳ مدرسه با بیش از ۱۲۰۰ کلاس درس در شهر تهران و شهرستان‌های استان تحویل آموزش و پرورش شد که نقش مؤثری در افزایش سرانه آموزشی و کاهش کمبود فضاهای تحصیلی دارد.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان تهران گفت: در حوزه آماده‌سازی مدارس نیز تقسیم کار مناسبی میان دستگاه‌های مختلف شکل گرفته و شرکت‌های خدمات‌رسان، پلیس راهور و مجموعه انتظامی استان برای تسهیل بازگشایی و مدیریت تردد در روزهای پایانی شهریسور و روزهای نخست مهر در هماهنگی کامل قرار دارند.

استاندار تهران گفت: برآوردها نشان می دهد، خانواده‌ها امروز، فرزندان خود را با آرامش و بدون دغدغه راهی مدارس کردند و موانع خاصی گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: تراکم دانش‌آموزی سال گذشته ۳۲ نفر بود که در شهرستان های تهران پس از اجرای نهضت مدرسه‌سازی به ۲۸ نفر کاهش پیدا کرد و تا پایان آبان‌ماه ۷۵ مدرسه جدید تحویل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران خواهد شد که شامل ۸۵۲ کلاس درس جدید و نوساز است.

آغاز رسمی سال تحصیلی از اول مهر

بر اساس برنامه اعلام‌شده وزارت آموزش و پرورش، سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶ از روز اول مهر آغاز می‌شود و کلاس‌های درس در تمامی مقاطع تحصیلی به‌صورت حضوری فعالیت خود را شروع می‌کنند.

در این میان، کلاس‌اولی‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های آغاز سال تحصیلی دارند؛ چراکه نخستین تجربه آنان از مدرسه می‌تواند بر نگرششان نسبت به یادگیری و محیط آموزشی تأثیر بگذارد. کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت همواره بر اهمیت ایجاد محیطی آرام، حمایتگر و متناسب با نیازهای عاطفی کودکان در سال‌های نخست تحصیل تأکید می‌کنند.

برای خانواده‌های دانش‌آموزان کلاس اول، آغاز مدرسه علاوه بر شور و هیجان، با پرسش‌هایی درباره کیفیت آموزش، وضعیت کلاس‌ها، امکانات بهداشتی، ایمنی مدارس و نحوه رفت‌وآمد فرزندان همراه است. پاسخ‌گویی دقیق به این دغدغه‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور دانش‌آموزان، از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مسئول در آستانه سال تحصیلی جدید به شمار می‌رود.

عدالت آموزشی؛ مطالبه‌ای فراتر از بازگشایی مدارس

یکی از موضوعات مهم در نظام آموزشی، فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق مختلف است، شهرستان‌های استان تهران، از مناطق برخوردارتر تا شهرها و روستاهایی که با کمبود برخی امکانات آموزشی مواجه‌اند، به برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای محلی احتیاج دارند.

برگزاری جشن شکوفه‌ها می‌تواند نقطه شروعی برای ورود دانش‌آموزان به مسیر آموزش باشد، اما تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت به استمرار حمایت از مدارس، تأمین نیروی انسانی، بهبود کیفیت آموزش و توجه به زیرساخت‌های آموزشی نیاز دارد.

در نهایت، برای دانش‌آموزان کلاس اول، نخستین روز مدرسه تنها آغاز یک سال تحصیلی نیست؛ بلکه شروع مسیری دوازده‌ساله است که در آن مهارت‌های پایه، روابط اجتماعی، اعتمادبه‌نفس و بسیاری از تجربه‌های مهم زندگی شکل می‌گیرد. به همین دلیل، کیفیت این آغاز و نحوه همراهی خانواده‌ها و مدارس با کودکان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

اکنون با پایان جشن شکوفه‌ها و نزدیک‌شدن به آغاز رسمی سال تحصیلی، نگاه خانواده‌ها در شهرستان‌های استان تهران به مدارس دوخته شده است؛ مدارسی که باید علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن، محیطی امن و مناسب برای رشد و شکوفایی نسل جدید فراهم کنند.