خبرگزاری مهر، گروه استان ها ـ رویا رجبی: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، مدارس دزفول در روزهای پایانی شهریورماه آخرین اقدامات برای آمادهسازی فضاهای آموزشی و پذیرش دانشآموزان را دنبال میکنند.
آمادهسازی فضاهای آموزشی، ساماندهی کلاسهای درس، نظافت و بهسازی کلاس ها و محوطه مدارس، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، ساماندهی معلمان و بررسی تجهیزات آموزشی و رفع نواقص موجود، بخشی از اقداماتی است که در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی در مدارس دزفول دنبال شده است.
در این میان، آمادهسازی تجهیزات سرمایشی و رفع نواقص و کمبودها در این زمینه یکی از موضوعات مهم مدارس دزفول به شمار میرود، موضوعی که با توجه به گرمای هوا در روزهای ابتدایی مهرماه، اهمیت بیشتری پیدا میکند. فعالیت مناسب کولرها و سایر تجهیزات خنککننده، در کنار تأمین آب آشامیدنی خنک و فراهم کردن شرایط مناسب در فضای آموزشی، از جمله مواردی است که میتواند بر آسایش دانشآموزان و معلمان و همچنین کیفیت فعالیتهای آموزشی در هفتههای نخست سال تحصیلی تأثیرگذار باشد.
در کنار آمادهسازی مدارس، خانوادهها نیز در روزهای پایانی شهریورماه درگیر تهیه لباس فرم، نوشتافزار و سایر ملزومات مورد نیاز فرزندان خود هستند. بازگشایی مدارس برای بسیاری از خانوادهها علاوه بر حالوهوای خاص مهرماه، به معنای افزایش هزینههای مرتبط با تحصیل و تهیه وسایل مورد نیاز دانشآموزان است، موضوعی که هر سال با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، به یکی از دغدغههای خانوادهها تبدیل میشود.
هماهنگی برای سرویس مدارس و ساماندهی نحوه رفتوآمد دانشآموزان نیز از جمله اقداماتی است که باید همزمان با بازگشایی مدارس مورد توجه قرار گیرد، چراکه مدیریت صحیح حملونقل دانشآموزی میتواند در کاهش ازدحام و ترافیک پیرامون مدارس و افزایش ایمنی دانشآموزان نقش داشته باشد.
از سوی دیگر آمادهسازی برای آغاز سال تحصیلی تنها به فضای فیزیکی مدارس محدود نمیشود و آمادگی کادر آموزشی و اجرایی نیز بخش مهم دیگری از این فرآیند است. برنامهریزی کلاسهای درس، ساماندهی دانشآموزان، تنظیم برنامه هفتگی، هماهنگی میان مدیران و معلمان و پیشبینی نیازهای آموزشی باید پیش از حضور دانشآموزان انجام شود تا فعالیت مدارس از نخستین روز مهرماه با نظم و آمادگی بیشتری آغاز شود.
اکنون تنها چند روز تا بازگشایی مدارس باقی مانده و دزفول خود را برای بازگشت دانشآموزان آماده میکند، دانشآموزانی که پس از تعطیلات تابستانی بار دیگر راهی کلاسهای درس میشوند تا فصل تازهای از آموزش و تجربههای مدرسه را آغاز کنند.
در این میان، میزان آمادگی مدارس در حوزههای مختلف، از فضای آموزشی و تجهیزات سرمایشی گرفته تا حملونقل، امکانات رفاهی و آمادگی کادر آموزشی، میتواند در شکلگیری شروعی آرام، منظم و مناسب برای سال تحصیلی جدید مؤثر باشد.
دغدغه هزینههای مدرسه
یکی از والدین دانشآموزان دزفولی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: هر سال با رسیدن مهر، خانوادهها باید برای خرید لباس فرم، کیف، کفش، نوشتافزار و دیگر وسایل مدرسه هزینه کنند و امسال هم شرایط اقتصادی باعث شده تهیه همین وسایل برای بعضی خانوادهها دشوارتر باشد. امیدواریم مسئولان در حد توان، شرایطی فراهم کنند که دانشآموزان بدون دغدغه مالی سال تحصیلی را شروع کنند.
علی بیاتی ادامه میدهد: برای ما مهم است که مدرسه از نظر امکانات و شرایط آموزشی آماده باشد. خانوادهها هم تلاش میکنند وسایل مورد نیاز فرزندشان را تهیه کنند تا روز اول مدرسه با کمبود یا مشکلی مواجه نشود.
ضرورت رفع نواقص مدارس برای رفاه دانشآموزان
مادر دو دانش آموز مقطع ابتدایی و متوسطه اول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرمای هوا در روزهای ابتدایی مهر میگوید: در دزفول گرمای هوا تا مدتها بعد از تابستان ادامه دارد و به همین دلیل وضعیت کولرها و سیستم سرمایشی مدارس برای خانوادهها اهمیت زیادی دارد. بچهها قرار است چند ساعت در مدرسه باشند و طبیعتاً باید فضای کلاس از نظر دما شرایط مناسبی داشته باشد.
ساناز مهری زاده ادامه میدهد: انتظار داریم قبل از بازگشایی، همه کولرها و تجهیزات سرمایشی مدارس بررسی و مشکلات احتمالی برطرف شده باشد. آب آشامیدنی و آبخوریهای مدارس هم باید وضعیت مناسبی داشته باشند تا دانشآموزان در روزهای گرم مهر با مشکل مواجه نشوند.
یکی دیگر از والدین نیز با تأکید بر اهمیت آمادگی مدارس به خبرنگار مهر می گوید: مهر برای بچهها شروع یک مسیر جدید است بنابراین انتظار داریم سال تحصیلی از همان روزهای اول با نظم و آرامش آغاز شود. آماده بودن کلاسها، مشخص بودن برنامهها و حضور معلمها باعث میشود دانشآموزان با شرایط بهتری سال تحصیلی را شروع کنند.
صدیقه عزتی میافزاید: در کنار آمادگی مدرسه، خانوادهها هم وظیفه دارند فرزندانشان را برای شروع دوباره مدرسه آماده کنند. امیدواریم امسال مدارس دزفول با آمادگی کامل باز شوند و دانشآموزان در محیطی امن، مناسب و آرام سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
تحصیل ۱۰۰ هزار دانشآموز در ۵۰۰ آموزشگاه
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانشآموز، اظهار می کند: شهرستان دزفول با دارا بودن حدود ۱۰۰ هزار دانشآموز در ۵۰۰ آموزشگاه در قالب مدارس شهر دزفول و دو بخش مرکزی و چغامیش، آماده آغاز سال تحصیلی جدید با شعار محوری «همدلی برای ایران، برای مدرسه» است و تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از آیندهسازان میهن اسلامی اندیشیده شده است.
عظیم سرافراز می افزاید: امسال حدود هفت هزار دانشآموز پایه اول در ۲۵۰ آموزشگاه ابتدایی، نخستین گامهای تحصیلی خود را آغاز میکنند و امروز دوشنبه همزمان با سراسر کشور آیین زنگ مهر و جشن شکوفه ها برای ورود این دانش آموزان به کلاس درس با کیفیت هر چه تمامتر برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش دزفول با تأکید بر زمانبندی رسمی کلاسهای درس، تصریح می کند: فعالیت رسمی آموزشی تمامی مدارس شهرستان از روز شنبه آغاز خواهد شد و مدیران مدارس بر اساس ابلاغیهها و برنامهریزیهای صورتگرفته عمل خواهند کرد.
ثبت نام هفت هزار دانشآموز پایه اول
سرافراز به تشریح آمار جمعیتی دانشآموزان ورودی پایههای مختلف می پردازد و می گوید: در پایه اول ابتدایی ثبتنام ۷ هزار دانشآموز پایه اولی انجام شده است. همچنین در دوره متوسطه، ۷ هزار و ۲۰۰ دانشآموز در پایه هفتم، ۲ هزار و ۷۰۰ دانشآموز در پایه دهم رشتههای نظری و ۲ هزار و ۵۰۰ دانشآموز در پایه دهم هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش مشغول به تحصیل خواهند شد.
به گفته وی ۱۲.۵ درصد دانشآموزان دزفول در ۶۵ مدرسه غیردولتی این شهرستان تحصیل میکنند.
سرافراز در خصوص سازماندهی نیروی انسانی در مدارس، تأکید می کند: تعهد قطعی مجموعه آموزش و پرورش این است که در روز اول مهر هیچ کلاسی بهویژه در مقطع ابتدایی بدون آموزگار نباشد؛ در مقطع متوسطه نیز کمبودهای موردی معلمان از طریق ساماندهی نیروهای موجود و بهرهگیری شایسته از تجارب همکاران بازنشسته جبران شده است.
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش دزفول با بیان دستورالعملهای وزارت متبوع پیرامون تسهیل ورود دانشآموزان به فضای درس، عنوان می کند: با تأکید وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، فضای هفته اول سال تحصیلی، بهویژه برای کلاساولیها، باید کاملاً پویا، جذاب، بدون فشار و استرس درسی و توأم با برنامههای شاد، مهارتافزایی و بازی باشد تا زمینه سازگاری و دلبستگی عاطفی فرزندانمان به محیط مدرسه بهخوبی فراهم شود.
وی همچنین به توزیع منظم اقلام آموزشی اشاره می کند و می افزاید: تاکنون بیش از ۱۰۰ تن کتب درسی معادل ۹۰ درصد وارد شهرستان شده و به مدارس تحویل داده شده است؛ باقیمانده نیز در روزهای ابتدایی طبق فرآیند ثبتنامی تحویل داده خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش دزفول به ارتقای کیفیت آموزش و توازن رشتهای اشاره می کند و می گوید: هدایت تحصیلی به سمت رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش با دقت بالایی اجرا شده است و با ثبتنام باقیمانده دانشآموزان شهریورماه انتظار میرود میانگین معدل و کیفیت تحصیلی شهرستان در سال جدید ارتقای چشمگیری داشته باشد.
ساماندهی و رفع نواقص تجهیزات سرمایشی مدارس
سرافراز با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید، بیان می کند: در زمینه سیستمهای سرمایشی مدارس، بررسیهای لازم از سوی عوامل مربوطه انجام شده و نواقص شناساییشده مورد رسیدگی قرار گرفته است. تلاش شده با رفع ایرادات موجود و تأمین تجهیزات مورد نیاز، مدارس از نظر امکانات سرمایشی برای آغاز سال تحصیلی آمادگی لازم را داشته باشند.
به گفته وی وضعیت آبخوریهای مدارس نیز مورد بررسی قرار گرفته و موارد دارای نقص یا کمبود، تا حد امکان برطرف و جبران شده است.
سرافراز ادامه می دهد: تمهیدات لازم برای تأمین آب آشامیدنی و فراهم کردن شرایط مناسب برای دانشآموزان در مدارس اتخاذ شده تا دانشآموزان با آغاز سال تحصیلی در محیطی مناسب و ایمن به تحصیل بپردازند.
وی با اشاره به همزمانی سال تحصیلی پیشرو با یکصدمین سال تأسیس آموزش و پرورش دزفول از صبوری خانوادهها، مجاهدت معلمان و همراهی خیرین مدرسهساز در بازسازی و توسعه فضاهای آموزشی قدردانی کرده و اظهار امیدواری می کند که با همافزایی همهجانبه نهادها و خانوادهها، سال تحصیلی جدید سرشار از شکوفایی علمی، تربیتی و مهارتی برای فرزندان دیار پایداری و مقاومت باشد.
فعالیت ۲۸ شرکت حمل و نقل دانش آموزی در دزفول
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: امسال ثبتنام و برنامه ریزی ها جهت حمل و نقل مدارس از ابتدای شهریور ماه آغاز شد و با تمهیدات اتخاذ شده سرویس دهی به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.
علیرضا وحدتی پور با اشاره به فعالیت ۲۸ شرکت حمل و نقل دانش آموزی در دزفول می افزاید: سال گذشته حدود یکهزار راننده از طریق این شرکت ها جابجایی دانش آموزان را بر عهده داشتند اما به دلیل شرایط خاص کنونی، افزایش هزینههای مصرفی خودروها و همچنین افزایش قیمت بنزین این آمار طی سال تحصیلی جدید با کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مواجه بوده، ضمن اینکه تعداد خانواده ها و دانش آموزان متقاضی جهت استفاده از سرویس مدارس نیز به دلایل مختلف کاهش داشته است.
وی تاکید می کند: خانواده ها در صورتی که تمایل دارند فرزندانشان با سرویس به مدرسه برود به منظور تامین رفاه و امنیت فرزند و یا فرزندان خود فقط از راننده های دارای مجوز و تحت نظارت شرکت های حمل و نقل قانونی استفاده کنند چرا که رانندگان سرویس های مدارس که تحت نظر این شرکت ها فعالیت می کنند از فیلترهای قانونی متعددی عبور می کنند و از سوی سازمان حمل و نقل شهرداری بر روند فعالیت آنها و کیفیت خدمات به صورت مستمر نظارت و بازرسی صورت می گیرد چرا که هدف ما صیانت از رفاه و سلامت دانش آموزان است.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دزفول ادامه می دهد: طی سه سال اخیر که حمل و نقل دانش آموزان به شهرداری ها سپرده شده است، در پایان هر سال ارزیابی عملکرد رانندگان سرویس های مدارس که تحت پوشش شرکت های دارای مجوز فعالیت می کنند، بر اساس گزارش والدین و دانش آموزان انجام می شود و هرساله در راستای افزایش کیفیت خدمات رسانی و جلوگیری از بروز مشکل و حادثه، هرگونه تخلف، انتقاد و پیشنهاداتی که از سوی والدین دریافت می شود در قراردادهای جدید و نظارت های صورت گرفته مورد توجه قرار می گیرد.
آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی
وحدتی پور با بیان اینکه تاکسی های شهری نیز با تمام توان آماده خدمات رسانی در سال تحصیلی هستند، خاطرنشان می کند: ناوگان اتوبوسرانی نیز در آمادگی کامل به سر می برد و به منظور خدمات رسانی به دانش آموزان و آمادگی برای سال تحصیلی جدید آن بخش از ناوگان اتوبوسرانی که دچار نقص فنی و یا مشکل بوده بازسازی و رفع نقص شده است.
به گفته وحدتی پور، به منظور رفاه حال دانش آموزان ساعات خدمات رسانی و سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری دزفول با ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس تنظیم شده و در این راستا برخی خطوط اتوبوس تقویت و برخی خطوط نیز احیا شده اند.
وی با بیان اینکه آمادگی مدارس دزفول برای آغاز سال تحصیلی جدید تنها به آمادهسازی فضای آموزشی و تجهیزات مدارس محدود نمیشود، خاطرنشان می کند: تأمین زیرساختهای لازم برای رفتوآمد ایمن و منظم دانشآموزان نیز بخشی از این فرآیند است. هماهنگی میان مدارس، مدیریت شهری و ناوگان حملونقل عمومی و دانشآموزی، در کنار نظارت بر سرویسهای مدارس، از جمله اقداماتی است که با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانشآموزان در کلاسهای درس و آغاز منظم سال تحصیلی در حال انجام است.
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